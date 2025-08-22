ये कैसी मां! पति और दो बच्चों को छोड़ प्रेमी संग भागी महिला, खरगोन पुलिस ने रीवा से पकड़ा

नईदुनिया प्रतिनिधि, रीवा। खरगोन जिले से अपने पति और दो बच्चों को छोड़कर लापता हुई विवाहित महिला रीवा जिले के बैकुंठपुर में अपने प्रेमी के साथ मिली है। खरगोन पुलिस की एक टीम ने शुक्रवार को बैकुंठपुर पुलिस की मदद से महिला को ढूंढ निकाला। पुलिस और स्वजन के समझाने के बावजूद महिला अपने प्रेमी के साथ शादी करने और साथ में रहने की जिद पर अड़ी रही। खरगोन में उसकी गुमशुदगी का मामला दर्ज था, जिसके कारण पुलिस प्रेमी और महिला को साथ लेकर चली गई है।
28 वर्षीय महिला ने बताया कि वह पहले इंदौर में अपने पति और बच्चों के साथ रहती है। वहीं पर पड़ोसी में रहने वाले आकाश साकेत (25) से उसे प्रेम हो गया। इसके बाद वह अपने मायके खरगोन के भगवानपुरा आ गई। यहां से वह अपने प्रेमी के साथ किसी को बिना बताए रीवा आ गई। रीवा के बैकुंठपुर में आकाश का घर है, जहां दोनों रुके हुए थे। महिला के परिवार वालों ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि महिला रीवा के बैकुंठपुर में है।
बैकुंठपुर थाना प्रभारी जेपी पटेल ने बताया कि महिला के परिवार के लोग और पति ने महिला को वापस घर चलने के लिए मनाने की कोशिश की। परिवार के लोगों ने पति और बच्चों का हवाला दिया लेकिन महिला प्रेमी के साथ रहने के लिए अड़ी रही।
महिला ने बताया कि वह अपनी मर्जी से प्रेमी आकाश साकेत के साथ आई है। वह अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती और प्रेमी के साथ शादी करके अपनी जिंदगी बिताना चाहती है। पुलिस ने उसे समझाया कि उसकी गुमशुदगी दर्ज है। थाने से प्रक्रिया पूरी होने के बाद उसके न्यायालय में बयान होंगे, जिसके लिए उसे खरगोन जाना होगा। इसके बाद खरगोन पुलिस महिला और प्रेमी को लेकर चली गई।