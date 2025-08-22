ये कैसी मां! पति और दो बच्चों को छोड़ प्रेमी संग भागी महिला, खरगोन पुलिस ने रीवा से पकड़ा

नईदुनिया प्रतिनिधि, रीवा। खरगोन जिले से अपने पति और दो बच्चों को छोड़कर लापता हुई विवाहित महिला रीवा जिले के बैकुंठपुर में अपने प्रेमी के साथ मिली है। खरगोन पुलिस की एक टीम ने शुक्रवार को बैकुंठपुर पुलिस की मदद से महिला को ढूंढ निकाला। पुलिस और स्वजन के समझाने के बावजूद महिला अपने प्रेमी के साथ शादी करने और साथ में रहने की जिद पर अड़ी रही। खरगोन में उसकी गुमशुदगी का मामला दर्ज था, जिसके कारण पुलिस प्रेमी और महिला को साथ लेकर चली गई है।

पड़ोस में रहने वाले युवक से हुआ प्रेम 28 वर्षीय महिला ने बताया कि वह पहले इंदौर में अपने पति और बच्चों के साथ रहती है। वहीं पर पड़ोसी में रहने वाले आकाश साकेत (25) से उसे प्रेम हो गया। इसके बाद वह अपने मायके खरगोन के भगवानपुरा आ गई। यहां से वह अपने प्रेमी के साथ किसी को बिना बताए रीवा आ गई। रीवा के बैकुंठपुर में आकाश का घर है, जहां दोनों रुके हुए थे। महिला के परिवार वालों ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि महिला रीवा के बैकुंठपुर में है।