नईदुनिया प्रतिनिधि, रतलाम। बिलपांक थाना क्षेत्र के एक गांव में खेत पर काम करने गई महिला के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। गांव में ही रहने वाले वली मोहम्मद पुत्र मीरू मोहम्मद पर महिला के साथ जबरदस्ती करने, बाद में उसे धमकाने और उसके फोटो-वीडियो वायरल करने का आरोप है। आरोपित महिला पर रोज बात करने और अकेले मिलने का दबाव बना रहा था। पुलिस ने महिला की शिकायत पर आरोपित के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की है।

पुलिस के अनुसार घटना सात नवंबर 2026 की सुबह करीब 11 बजे की है। महिला खेत पर काम करने गई थी, तभी आरोपित वली मोहम्मद वहां पहुंचा। महिला को अकेला पाकर उससे अश्लील बातें करने लगा और उसकी मर्जी के विरुद्ध दुष्कर्म किया। महिला ने चिल्लाने का प्रयास किया तो आरोपित ने उसका मुंह दबा दिया। घटना के बाद बदनामी और गांव में विवाद होने के डर से महिला ने किसी को इसकी जानकारी नहीं दी।