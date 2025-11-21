मेरी खबरें
    Sagar में मस्जिद की खुदाई में निकली भगवान राम की मूर्ति, मचा बवाल, मौके पर पुलिस मौजूद

    MP News: सागर जिले की बंडा तहसील के पापेड़ गांव में मस्जिद की बाउंड्री वॉल की खुदाई के दौरान भगवान राम की प्रतिमा निकली है। मूर्ति निकलने के बाद वहां पर हिंदू संगठनों के लोग पहुंचे कुछ देर बाद मुस्लिम समाज के लोग भी वहां पहुंच गए। दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए।

    By Digital Desk
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Fri, 21 Nov 2025 03:47:16 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 21 Nov 2025 03:47:16 PM (IST)
    Sagar में मस्जिद की खुदाई में निकली भगवान राम की मूर्ति, मचा बवाल, मौके पर पुलिस मौजूद
    खुदाई में निकली भगवान राम की मूर्ति।

    HighLights

    1. खुदाई के दौरान भगवान राम की प्रतिमा निकली
    2. मूर्ति निकलने के बाद वहां पर हिंदू संगठन पहुंचे
    3. हिंदू संगठनों ने वहां पर मंदिर बनाने की मांग की

    नईदुनिया प्रतिनिधि, सागर। जिले की बंडा तहसील के पापेड़ गांव में मस्जिद की बाउंड्री वॉल की खुदाई के दौरान भगवान राम की प्रतिमा निकली है। मूर्ति निकलने के बाद वहां पर हिंदू संगठनों के लोग पहुंचे कुछ देर बाद मुस्लिम समाज के लोग भी वहां पहुंच गए। दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए।

    हिंदू संगठन ने की मंदिर बनाने की मांग

    हिंदू संगठनों ने भगवान राम का अभिषेक किया चबूतरा बनाकर उनकी स्थापना की है हिंदू संगठन की मांग है कि यहां पर मंदिर बनाया जाए उनका कहना है कि यहां पर पूर्व में पहले मंदिर था जिसे तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी। फिलहाल मौके पर तनाव के स्थिति बनी हुई है पुलिस और प्रशासन की भी मौजूद है।


    खबर अपडेट की जा रही है...

