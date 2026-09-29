सागर में अंकित हत्याकांड में खुलासा, तलाक के बाद पत्नी ने भाई के साथ रची हत्या की साजिश; आरोपी गिरफ्तार

नईदुनिया प्रतिनिधि, सागर : मकरोनिया थाना क्षेत्र में पैराडाइज होटल के सामने रविवार दोपहर अंकित पटेल की हत्या के मामले में पुलिस ने उसकी पत्नी अंकिता को भी आरोपित बनाया गया है। उसी ने अपने भाई जय के साथ अंकित के उसके हत्या की योजना बनाई थी। वहीं दूसरी ओर पुलिस ने हत्या के मुख्य आरोपित मृतक के साले जय द्विवेदी को गढ़ाकोटा से गिरफ्तार कर लिया है।

हत्या के बाद जय अपनी स्कूटर लेकर मकरोनिया से ढाना होते हुए गढ़ाकोटा में अपने मामा के घर पहुंचा। रात गुजारने के लिए वह एक मंदिर में रुका था, जहां से पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। साथ ही पुलिस ने आरोपित की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त राड भी बरामद कर ली है। पुलिस ने रविवार देर रात जय द्विवेदी, राजुल सेन और अनीष गौतम के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है। दो अन्य आरोपितों की तलाश की जा रही है।

पत्नी और साले ने बनाई थी हत्या की योजना सीएसपी ललित कश्यप ने बताता कि अंकित पटेल की हत्या योजनाबद्ध तरीके से बनाई गई थी, जिसमें उसकी पत्नी अंकिता द्विवेदी भी शामिल थी। अंकित से तलाक के बाद उसे मारने की योजना थी। उसी ने रविवार को अपनी भाई जय को अंकित की लोकेशन बताई थी।

अंकित के बड़े भाई रोहित ने बताया कि अंकित ने दिसंबर 2020 में जय द्विवेदी की बहन से प्रेम विवाह किया था। दोनों की पहचान स्कूल के समय से थी। शादी के बाद दोनों करीब दो साल तक पति-पत्नी के रूप में रहे। इस दौरान अंकित लड़की को लेकर मानस नगर में अपने घर पर रहा। इसके बाद लड़की के परिजन ने सामाजिक कारणों का हवाला देते हुए दोनों का तलाक करा दिया।