सागर में मजदूरी कर लौट रहे बाइक सवार को बोलेरो ने मारी टक्कर, हादसे में तीन लोगों की मौत

नवदुनिया प्रतिनिधि, सागर। रहली-ढाना रोड पर शनिवार रात मजदूरी कर लौट रहे बाइक सवार तीन लोगों को चार पहिया वाहन ने टक्कर मार दी। हादसा इतना जबरदस्त था कि बाइक के परखच्चे उड़ गए। मौके पर ही दो लोगों की मौत हो गई, जबकि तीसरे मजदूर को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी भी मौत हो गई। बाइक को टक्कर मारने के बाद आगे जाकर बोलेरो भी पलट गई। आरोपित कार चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया। मामले में पुलिस ने मर्ग कायम कर आरोपित वाहन और उसके चालक की तलाश शुरू कर दी है।

जानकारी के अनुसार शनिवार रात करीब पौने नौ बजे रहली के वार्ड क्रमांक पांच निवासी 50 वर्षीय किशन अहिरवार, हर्रा निवासी 45 वर्षीय दीना अहिरवार और पथरिया दमोह निवासी 56 वर्षीय मथुरा मोटर साइकिल से रहली की ओर जा रहे थे, तभी ढाना के पास सामने से आ रही बोलेरो क्रमांक एमपी 15 सीए 8033 ने बाइक को टक्कर मार दी। भीषण टक्कर के बाद बाइक में सवार तीनों लोग दूर जा गिरे। वहीं बाइक से टकराने के बाद बोलेरो भी आगे जाकर पलट गई।