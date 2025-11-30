सागर में मजदूरी कर लौट रहे बाइक सवार को बोलेरो ने मारी टक्कर, हादसे में तीन लोगों की मौत

नवदुनिया प्रतिनिधि, सागर। रहली-ढाना रोड पर शनिवार रात मजदूरी कर लौट रहे बाइक सवार तीन लोगों को चार पहिया वाहन ने टक्कर मार दी। हादसा इतना जबरदस्त था कि बाइक के परखच्चे उड़ गए। मौके पर ही दो लोगों की मौत हो गई, जबकि तीसरे मजदूर को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी भी मौत हो गई। बाइक को टक्कर मारने के बाद आगे जाकर बोलेरो भी पलट गई। आरोपित कार चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया। मामले में पुलिस ने मर्ग कायम कर आरोपित वाहन और उसके चालक की तलाश शुरू कर दी है।
जानकारी के अनुसार शनिवार रात करीब पौने नौ बजे रहली के वार्ड क्रमांक पांच निवासी 50 वर्षीय किशन अहिरवार, हर्रा निवासी 45 वर्षीय दीना अहिरवार और पथरिया दमोह निवासी 56 वर्षीय मथुरा मोटर साइकिल से रहली की ओर जा रहे थे, तभी ढाना के पास सामने से आ रही बोलेरो क्रमांक एमपी 15 सीए 8033 ने बाइक को टक्कर मार दी। भीषण टक्कर के बाद बाइक में सवार तीनों लोग दूर जा गिरे। वहीं बाइक से टकराने के बाद बोलेरो भी आगे जाकर पलट गई।
बोलेरो से उतरकर आरोपित चालक मौके से भाग गया। वहां मौजूद स्थानीय लोगों ने घायलों को देख तुरंत एंबुलेंस और पुलिस को इसकी सूचना दी। सिर में ज्यादा चोट लगने के कारण खून अधिक बह गया। मौके पर ही किशन और मथुरा ने दम तोड़ दिया, जबकि दीना की हालत नाजुक थी, जिसे तुरंत एंबुलेंस की मदद से सागर पहुंचाया गया। बीएमसी में परीक्षण उपरांत डाक्टरों ने दीना को भी मृत घोषित कर दिया।
तीनों मृतक सागर के साबूलाल मार्केट के पास भवन निर्माण का कार्य कर रहे थे। रोज की तरह वह मजदूरी कर एक ही बाइक से रहली लौट रहे थे, तभी यह हादसा हुआ। रविवार सुबह पुलिस ने बीएमसी में तीनों मृतकों का पोस्टमार्टम करवाकर शव स्वजन को सौंप दिया है। मामले में मर्ग कायम कर विवेचना शुरू कर दी गई है। पुलिस ने बताया कि घटना स्थल के पास लगे सीसीटीवी कैमरों को तलाशा जा रहा है। वहीं बोलेरो की भी जानकारी निकलवाई जा रही है।