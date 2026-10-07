'कूनो के बाद अब नौरादेही में भी दौड़ेंगे चीते': CM मोहन यादव ने रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व में रिलीज किए दो चीते

नईदुनिया प्रतिनिधि, सागर। रानी दुर्गावती टाइगर रिर्जव (नौरादेही अभयारण्य) में कूनो राष्ट्रीय उद्यान से आए गए दो चीते नर थोलो और मादा सीसीबी-3 को बुधवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने रिलीज किया। बुंदेलखंड के जंगलों में वन्यजीव संरक्षण की दिशा में एक नया अध्याय शुरू हुआ है।

क्षेत्र में बाघ और तेंदुए के बाद यह पहली बार है कि अब चीते भी अपने नए प्राकृतिक आवास में पहचान बनाएंगे। करीब 439 एकड़ में फैला क्षेत्र सागर जिले के रहली ब्लाक स्थित मुहाली रेंज में आयोजित समारोह के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. यादव चीतों का क्वारेंटाइन बाडे में चीतों को रिलीज किया। चीतों को रखने के लिए दो प्रकार के बाड़ों को तैयार किया गया हैं। पहले सुरक्षित बसाहट के लिए दोनों चीतों को क्वारेंटाइन बोमा (बाड़ा) में रखा जाएगा।

इस बाड़े का क्षेत्रफल कम है। यहां चीतों के स्वास्थ्य, व्यवहार, संभावित बीमारियों और नए स्थान में सर्वाइवल का आंकलन चीता मित्रों द्वारा किया जाएगा। 12 से 15 दिन तक क्वारेंटाइन में रखने के बाद चीतों को साफ्ट रिलीज बोमा में शिफ्ट किया जाएगा। साफ्ट रिलीज बोमा का क्षेत्रफल करीब 439 एकड़ का होगा। छह लेयर इलेक्ट्रिक पल्स तार से सुरक्षा चीतों के लिए मुहाली रेंज के जिस क्वांरेटाइन बाडे में रखा गया है। उनकी ऊंचाई 10 फीट है। जबकि साफ्ट रिलीज बाडे की ऊंचाई 14 फीट है। इन वाडों में छह लेयर में इलेक्ट्रिक पल्स तार लगाए गए है। ताकि अन्य जंगली जानवरों से सुरक्षा की जा सके।