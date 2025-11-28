सागर में गुंडों का कहर, युवक को घसीट-घसीट कर पीटा, इलाज के दौरान मौत, वीडियो वायरल

नईदुनिया प्रतिनिधि, सागर। कोतवाली थाना क्षेत्र के लाजपतपुरा वार्ड में बंगला स्कूल के पास एक बदमाश को कुछ लोगों ने पीट-पीटकर अधमरा कर दिया, जिसकी इलाज के दौरान मेडिकल कॉलेज में मृत्यु हो गई। मृतक के साथ मारपीट का वीडियो भी सामने आया है। फिलहाल पुलिस ने मामले में मर्ग कायम कर विवेचना शुरू कर दी है। मृतक पर कोतवाली, गोपालगंज और मोतीनगर थाना क्षेत्र में करीब 17 अपराध दर्ज हैं। पुलिस रिकॉर्ड में वह आदतन अपराधी था।

वीडियो वायरल जानकारी के अनुसार शनिचरी निवासी 39 वर्षीय सुशील पिता स्व. कुंज बिहारी चौबे की गुरुवार शाम बीएमसी में इलाज के दौरान मौत हो गई। मौत के बाद इंटरनेट मीडिया में एक वीडियो बहुप्रसारित हुआ, जिसमें 10 से 12 लोग सुशील चौबे को रात के समय लाठी-डंडों से पीटते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में एक शख्स पीटने वालों को पैर तोड़ने की बात कह रहा है। वीडियो में सुशील को घसीटने की बात भी कही जा रही है। पीट-पीट कर मृतक को घसीटकर कॉम्प्लेक्स के पास छोड़ गए, जहां वह रात भर पड़ा रहा।