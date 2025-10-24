पत्नी से अवैध संबंध के कारण हुए विवाद में तौलिया से गला दबाकर कर दी हत्या

नवदुनिया प्रतिनिधि, सागर। राहतगढ़ थाना क्षेत्र के झिला में दो दिन पहले हुई हत्या के मामले में पुलिस ने उसके दोस्त को गिरफ्तार किया है। मृतक की पत्नी से अवैध संबंध के चलते हुए विवाद के बाद आरोपत ने गांव के बाहर ले जाकर पहले उसे शराब पिलाई, फिर तौलिया से उसका गला घोंटकर उसकी हत्या कर वहां से भाग गया।
दूसरे दिन सुबह जब उसका शव मिला, तो स्वजन ने उसके हत्या की आशंका जताई। मौके पर मिली बीड़ी और संघर्ष के निशान ने पुलिस को आरोपित तक पहुंचाया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है।
जानकारी के अनुसार 22 अक्टूबर की सुबह ग्राम झिला के पास पंचम खंगार का शव मिला था। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, जहां उसका घटना स्थल और शव का परीक्षण किया।
शव को पीएम के लिए भेजा गया। जहां शार्ट पीएम रिपोर्ट में हत्या की वजह दम घुटने से होना बताई गई। शरीर पर चोट के कुछ निशान भी मिले। पुलिस ने मामले में हत्या का मामला कायम कर विवेचना शुरू की। गांव वालों से पूछताछ की गई।
जिसमें पता चला कि मृतक पंचम अंतिम बार गांव के ही रामकुमार खंगार के साथ मोटर साइकिल से जाते हुए दिखाई दिया था। पुलिस ने रामकुमार को अभिरक्षा में लिया। रामकुमार के शरीर पर भी नाखून से चोट के निशान पाए गए। गांव वालों से पता चला कि रामकुमार का संंबंध मृतक पंचम की पत्नी से था।
इसको लेकर पहले भी मृतक और आरोपित का विवाद हो चुका था। 21 अक्टूबर की रात आरोपित राजकुमार मृतक पंचम को अपनी मोटर साइकिल में बैठाकर शराब पीने के लिए मीरखेड़ी ले गया।
जहां दोनों ने शराब पी, इसी दौरान पत्नी से अवैध संबंध को लेकर दोनों में विवाद हुआ, जिसके बाद राजकुमार ने अपनी तौलिया से पंचम का गला दबा दिया, जिसमें उसकी मौत हो गई।
हत्या के बाद राजकुमार पंचम को वहीं पर छोड़कर अपनी मोटर साइकिल लेकर मौके से भाग गया और अपने खेत में जाकर छिप गया। एसडीओपी योगेंद्र भदौरिया के अनुसार प्रारंभिक जांच में मामला अनैतिक संबंध से जुड़ा हुआ सामने आया है।
पुलिस की विवेचना में खुलासा हुआ कि मृतक पंचम खंगार की पत्नी से आरोपित रामकुमार खंगार के अवैध संबंध थे। इसी को लेकर दोनों के बीच कई बार विवाद भी हो चुका था। पूछताछ में आरोपित ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया।
पुलिस ने आरोपित के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर उसे शुक्रवार को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया।