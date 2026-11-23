नईदुनिया प्रतिनिधि, सागर। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के जाट पथरिया से राजघाट रोड स्थित निजी अस्पताल के आईसीयू में भर्ती 16 वर्षीय छात्रा से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। छात्रा की शिकायत पर पुलिस ने 30 वर्षीय वार्ड ब्वाय राजा बंसल के खिलाफ पॉक्सो एक्ट की धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली है।

20 नवंबर को आईसीयू भर्ती किया अस्पताल प्रबंधन ने आरोपित कर्मचारी को नौकरी से निकाल दिया है। छात्रा कक्षा 10वीं में पढ़ती है। वह अपने माता-पिता और भाई के साथ पचमढ़ी से सागर लौट रही थी। बरोदा के पास उनकी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें छात्रा घायल हो गई थी। स्वजन उसे उपचार के लिए निजी अस्पताल लेकर पहुंचे थे। 20 नवंबर को उसे आईसीयू के तीसरे तल पर भर्ती किया गया था।