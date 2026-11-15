MP के रहली में 1000 साल से विराजे हैं सूर्यदेव, कर्क रेखा पर है देश का एकमात्र अनूठा मंदिर

नईदुनिया प्रतिनिधि, सागर । मध्य प्रदेश के सागर जिले के जिले के रहली में सुनार और देहार नदियों के संगम पर बना सूर्य मंदिर पिछले एक हजार साल से आस्था का केंद्र बना हुआ है। इसे कर्क रेखा पर स्थित देश का एकमात्र सूर्य मंदिर बताया जाता है। मंदिर की प्राचीन मूर्तिकला और स्थापत्य शैली बुंदेलखंड में सूर्य उपासना की समृद्ध परंपरा का प्रमाण हैं।

पुरातत्व विभाग के अभिलेखों के अनुसार, मंदिर की प्रतिमा 10वीं शताब्दी की प्रतीत होती है। मंदिर नष्ट हो गया था, 18वीं शताब्दी में परवर्ती मराठा सरदारों ने इसके अवशेषों से ही पुनर्निर्माण कराया। पुरातत्वविदों का कहना है कि मंदिर का वर्तमान स्वरूप कई मंदिरों के अवशेषों को जोड़कर तैयार किया गया है। मंदिर के गर्भगृह में भगवान सूर्य की भव्य और विशाल प्रतिमा स्थापित है। सूर्यदेव सात घोड़ों के रथ पर विराजमान हैं। उनके दोनों ओर दो पत्नियों की प्रतिमाएं हैं।

सूर्य उपासना का केंद्र मंदिर में कुबेर और महाश्वेता देवी के साथ ब्रह्मा, विष्णु और महेश की त्रिमूर्ति भी स्थापित है। मंदिर पूर्वाभिमुख है। इसके प्रवेश द्वार की दीवारों पर वैष्णव, शैव, नवग्रह सहित अन्य देवी-देवताओं की प्रतिमाएं उकेरी गई हैं। शहतीर स्थापत्य शैली का यह मंदिर अपनी विशिष्ट मूर्तिकला के कारण भी महत्वपूर्ण है। सूर्य उपासना के पर्व छठ पर बुंदेलखंड की संस्कृति में रचा बसा यह सूर्य मंदिर अधिक समीचीन होकर उभरता है। माना जाता है चंदेलकालीन इतिहासकार डॉ. रजनीश जैन का कहना है कि रहली के सूर्य मंदिर को आमतौर पर चंदेलकालीन माना जाता है, लेकिन इसकी पुष्टि करने वाले प्रामाणिक साक्ष्य अभी उपलब्ध नहीं हैं। मंदिर के इतिहास के साथ रहली नाम की उत्पत्ति पर भी शोध की जरूरत है। महोबा में राहिल सागर के किनारे स्थित सूर्य मंदिर और राहिल्य नगर के संदर्भ में दोनों स्थानों के ऐतिहासिक संबंधों की पड़ताल की जा सकती है।