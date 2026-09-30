आपसी लड़ाई में तोड़ी गई कार का मिलेगा बीमा क्लेम, कंपनी की दलील खारिज, उपभोक्ता आयोग का बड़ा फैसला

नवदुनिया प्रतिनिधि, सागर। वाहन पार्क करने को लेकर हुए विवाद में पत्थर, लाठी और डंडों से क्षतिग्रस्त की गई हुंडई क्रेटा का बीमा क्लेम निरस्त करना बीमा कंपनी को महंगा पड़ा। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग सागर ने बीमा कंपनी की इस दलील को खारिज कर दिया कि वाहन दो पक्षों के आपसी विवाद में जानबूझकर क्षतिग्रस्त किया गया था, इसलिए बीमा राशि का भुगतान नहीं किया जा सकता। आयोग ने वाहन मालिक के पक्ष में फैसला सुनाते हुए दो लाख छह हजार 309 रुपये का भुगतान करने के आदेश दिए हैं।

पार्किंग को लेकर हुई थी लड़ाई मामला अप्रैल 2025 का है। वाहन पार्क करने को लेकर हुए विवाद में महेश बड़गान के पुत्र सूर्या बड़गान की हुंडई क्रेटा क्रमांक एमपी 04 सीवाय 9455 को सिविल कान्ट्रेक्टर अजय लोधी और उनके कर्मचारियों द्वारा पत्थरों, लाठी और डंडों से क्षतिग्रस्त किए जाने की बात सामने आई थी। घटना के बाद पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई गई।