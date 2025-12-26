मेरी खबरें
    'मंदिर बनते-बनते मकबरा बना ताजमहल...', कैलाश विजयवर्गीय के बयान से मचा सियासी बवाल, BJP अध्यक्ष पर भी की टिप्पणी

    मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय एक बार फिर अपने बयानों को लेकर चर्चा में हैं। बीना विधानसभा क्षेत्र में आयोजित क्रिकेट टूर्नामेंट ...और पढ़ें

    By Akash SharmaEdited By: Akash Sharma
    Publish Date: Fri, 26 Dec 2025 12:09:06 AM (IST)Updated Date: Fri, 26 Dec 2025 12:09:06 AM (IST)
    HighLights

    1. बीना में क्रिकेट टूर्नामेंट के उद्घाटन में दिया बयान
    2. भाजपा अध्यक्ष नवीन नितिन की विनम्रता की सराहना
    3. विजयवर्गीय के बयानों से राजनीतिक चर्चा तेज

    नईदुनिया प्रतिनिधि, बीना: मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के दो बयानों ने राजनीतिक और सामाजिक हलकों में चर्चा तेज कर दी है। एक ओर उन्होंने विश्व धरोहर ताजमहल को लेकर टिप्पणी की, वहीं दूसरी ओर भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष को लेकर दिए गए बयान ने भी सवाल खड़े कर दिए हैं।

    बुधवार को बीना विधानसभा क्षेत्र में राकेश सिरोठिया की स्मृति में आयोजित क्रिकेट टूर्नामेंट के उद्घाटन समारोह में विजयवर्गीय शामिल हुए थे। दोपहर करीब एक बजे नगर पहुंचने के बाद वे कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे और मंच से लोगों को संबोधित किया। इसी दौरान उन्होंने अपने बयान दिए।


    विजयवर्गीय ने ताजमहल को प्रेम का प्रतीक मानने से इनकार करते हुए कहा कि प्रेम की असली भूमि बृजभूमि है। उन्होंने मंच से कहा कि बृजभूमि प्रेम की भूमि है और शाहजहां ने जब इस भूमि के बारे में पढ़ा और समझा, तब बुरहानपुर में दफन मुमताज की याद में यहां बनने वाले मंदिर की जगह ताजमहल का निर्माण कर उसे मकबरे का रूप दे दिया। उन्होंने यह भी दावा किया कि जहां पहले मंदिर था, उसे मुगल शासक शाहजहां ने मकबरे में तब्दील कराया।

    इसके साथ ही विजयवर्गीय ने भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नवीन नितिन का जिक्र करते हुए कहा कि बिहार का आदमी विनम्र कैसे हो सकता है, लेकिन नवीन नितिन ने विनम्रता के साथ आगे बढ़कर यह साबित किया है। उन्होंने कहा कि जैसे-जैसे व्यक्ति को जिम्मेदारी मिलती है, उसे और अधिक विनम्र बनना चाहिए। विजयवर्गीय ने कहा कि भाजपा के अध्यक्ष नवीन उनसे उम्र में छोटे हैं, लेकिन वे सहज, सरल और सबसे बढ़कर विनम्र हैं।

