पागल कुत्ते का आतंक: सागर में आठ लोगों को काटा, एक का चेहरा गंभीर रूप से नोच खाया

नईदुनिया प्रतिनिधि, सागर। शहर के विठ्ठल नगर वार्ड में रविवार को पागल श्वान ने छोटे बच्चों समेत कुल आठ लोगों पर हमला कर दिया। पीड़ितों में शामिल 50 वर्षीय मूंगफली विक्रेता का गाल बुरी तरह फट गया और मांस तक उधड़ गया। पीड़ित को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसे टांके लगाए गए।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, भूरे-लाल रंग का श्वान सुबह से ही वार्ड में घूम रहा था और राह चलते लोगों को निशाना बना रहा था। यह न सिर्फ इंसानों पर, बल्कि दूसरे श्वानों और गायों के पीछे भी दौड़ता नजर आया। स्थानीय निवासियों में दहशत का माहौल बना रहा और कई लोग लाठियां लेकर सड़कों पर उसे भगाते दिखे। श्वान ने पहले 50 वर्षीय बबलू जाटव पर किया जो सुबह-सुबह घर से मूंगफली बेचने निकले थे।