सागर के मेनपानी में पंचायत में भाई के साथ हुई मारपीट से दुखी व्यक्ति ने फांसी लगाकर दे दी जान

नवदुनिया प्रतिनिधि, सागर। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के मेनपानी गांव में रुपए के लेनदेन को सुलझाने बैठी पंचायत में हुई मारपीट से आहत एक शख्स ने फंदा लगाकर जान दे दी। शिकायत के बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है। जानकारी के अनुसार मेनपानी निवासी 45 वर्षीय लखन पिता हरिराम यादव गांव के ही प्रीतम यादव की दुकान से पशु आहार का सामान लेता था। रुपयों के लेनदेन को लेकर ही प्रीतम और लखन में विवाद था।

इसी विवाद को सुलझाने के लिए रविवार की रात गांव के हनुमान मंदिर में पंचायत बैठी हुई थी, जिसमें समाज व गांव सहित आसपास के गांव के लोग भी वहां उपस्थित थे। प्रीतम लखन पर खरी और चुनी का 35000 रुपए बकाया बता रहा था, जबकि लखन का कहना था कि उसके कुल 17000 रुपए बाकी है। इसी दौरान वहां विवाद हुआ और प्रीतम सहित सतीश यादव, आशीष, बबलू, बृजेश और शुभम ने लखन के भाई हरप्रसाद के साथ भारी पंचायत में मारपीट कर दी।