सागर हत्याकांड: होटल पैराडाइज के सामने युवक की पाइप से पीट-पीटकर हत्या, घटना CCTV में कैद

नईदुनिया प्रतिनिधि, सागर। मकरोनिया थाना क्षेत्र में होटल पैराडाइज के सामने रविवार दोपहर करीब 3 बजे एक युवक की पाइप से पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। मुख्य आरोपी सहित 3-4 आरोपितो ने युवक को सड़क पर घेरकर स्टील के पाइप से ताबड़तोड़ हमला किया। गंभीर चोट लगने से युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वारदात पास में लगे सीसीटीबी कैमरे में कैद हुई है।

मृतक की हुई पहचान, सीसीटीवी फुटेज से आरोपियों की तलाश जारी पुलिस के अनुसार मृतक की पहचान मानस नगर निवासी 35 वर्षीय अंकित पटेल के रूप में हुई है। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। सूचना मिलते ही मकरोनिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान और तलाश शुरू कर दी है।