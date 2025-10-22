मेरी खबरें
    MP News: सागर में कलेक्टर के वाहन के सामने शराबियों का हंगामा, पुलिस मौके पर बुलाना पड़ी

    MP News: Drunkards create ruckus in front of collector's vehicle in Sagar, police had to be called on the spot

    By Navodit Saktawat
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Wed, 22 Oct 2025 09:02:40 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 22 Oct 2025 09:08:34 PM (IST)
    सागर। कलेक्टर के वाहन को रोक कर अभद्रता करने वालों में यह घायल भी शामिल था।

    HighLights

    1. पड़रिया गोशाला से सागर लौटते वक्त परसोरिया गांव के मुख्य मार्ग पर की अभद्रता।
    2. उस समय मंत्री वाहनों के पीछे कलेक्टर कलेक्टर संदीप जीआर का वाहन आ रहा था।
    3. जब उनका वाहन परसोरिया पहुंचा तो घायल व्यक्ति उनकी कार के सामने आ गया।

    नवदुनिया प्रतिनिध, सागर। सागर-दमोह मार्ग पर परसोरिया में बुधवार को कलेक्टर संदीप जीआर के वाहन के आगे कुछ लोगों ने हंगामा किया। इसमें युवक घायल था। उसके सिर से खून निकल रहा था। इस घटनाक्रम के तत्काल बाद मौके पर पुलिस पहुंची, जहां घायल को अस्पताल भेजा गया।

    वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है। जानकारी के मुताबिक कलेक्टर बुधवार को पड़रिया स्थित गोशाला में मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के साथ गो पूजन करने गए थे। वापसी के वक्त मंत्री का काफिला आगे थे। इसे भी शराबी युवकों ने रोकना चाहा, लेकिन मंत्री वहां से निकल गए। वहीं मंत्री वाहनों के पीछे कलेक्टर कलेक्टर संदीप जीआर का वाहन आ रहा था।


    जब उनका वाहन परसोरिया पहुंचा तो घायल व्यक्ति उनकी कार के सामने आ गया। व्यक्ति को जख्मी देख कलेक्टर ने वाहन रोका। उस व्यक्ति को चोट के निशान थे। इसी बीच अन्य दो युवक भी आ गए जो नशे में थे। यह कलेक्टर से देर तक बहस करते रहे। इसकी खबर लगते ही तत्काल पुलिस पहुंची।

    इसके बाद कलेक्टर अपने वाहन को निकालकर सागर आ गए। वहीं पुलिस ने जानकारी जुटाई तो पता चला कि यह युवक बंडा क्षेत्र के निवासी हैं। जो गढ़ाकोटा में एक तेरहवीं कार्यक्रम में शामिल होकर वापस आ रहे थे। इसी बीच उन्होंने शराब पी। इस बीच परसोरिया में तीनों साथियों में विवाद हो गया। इसके चलते एक से मारपीट की। पुलिस ने घायल को अस्पताल भेजा। वहीं मामले की जांच शुरू की।

