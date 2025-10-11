मेरी खबरें
    By Vishnu soni
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Sat, 11 Oct 2025 07:18:16 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 11 Oct 2025 07:19:47 PM (IST)
    MP News: करवा चौथ मनाकर लौट रहे RSS के विभाग कार्यवाह व पत्‍नी को डंपर ने रौंदा, दोनों की मौत
    मृतक अशोक दुबे व उनकी पत्नी।

    HighLights

    1. हादसे के बाद डंपर चालक वाहन छोड़कर वहां से भाग गया।
    2. शवों का पीएम कराने के बाद शव स्वजन को सौंप दिया गया।
    3. शनिवार को पैतृक गांव नाहरमऊ में इनका अंतिम संस्कार हुआ।

    नवदुनिया प्रतिनिधि, सागर। सुरखी थाना क्षेत्र के फोरलेन बाइपास में करवा चौथ मनाकर अपने गांव लौट रहे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के विभाग कार्यवाह और उसकी पत्नी को रेत से भरे डंपर से रौंद दिया। हादसा इतना वीभत्स था कि बाइक में सवार पति, पत्नी की मौके पर मौत हो गई।

    पत्नी के ऊपर से डंपर का टायर निकल गया, जिसमें शरीर बुरी तरह से क्षतविक्षत हो गया। हादसे के बाद डंपर का चालक वाहन छोड़कर मौके से भाग गया। पुलिस ने डंपर को जब्त कर लिया है। शवों का जिला अस्पताल में पीएम कराने के बाद शव स्वजन को सौंप दिया गया। उनके शनिवार को उनके पैतृक गांव नाहरमऊ में दोनों का अंतिम संस्कार हुआ।


    दरअसल नाहरमऊ के शासकीय स्कूल में पदस्थ शिक्षक 44 वर्षीय अशोक पिता रमेश दुबे शुक्रवार को सागर में पत्नी के पास करवाचौथ मनाने आए थे, जहां से शनिवार सुबह वह मोटर साइकिल से अपनी पत्नी राधिका दुबे के साथ अपने गांव नाहरमऊ जा रहे थे।

    सुबह करीब नौ बजे जैसे ही वह सुरखी के बाइपास से फोरलेन की तरफ पहुंचे तभी सामने से आ रहे रेत से भरे एक डंपर से उन्हें टक्कर मार दी। तेज रफ्तार डंपर ने बाइक को इतनी जोर से टक्कर मारी की बाइक में सवार अशोक के सिर में गंभीर चोटें आई वह दूर जा उछले, लेकिन बाइक में पीछे बैठी उनकी पत्नी राधिका डंपर के नीचे आ गए।

    डंपर के ऊपर से निकल कर सड़क किनारे जा रुका। राधिका के ऊपर से डंपर के पहिए निकलने के कारण उनका शरीर क्षतविक्षत हो गया। टक्कर के बाद डंपर चालक वाहन छोड़कर मौके से भाग गया। वहां से गुजर रहे लोगों ने तत्काल ही पुलिस को हादसे की सूचना दी। मौके पर एंबुलेंस भी पहुंच गई।

    जिला अस्पताल में हुआ पीएम

    हादसे के बाद सोशल मीडिया के विभिन्न समूहों में इसकी सूचना प्रसारित हो गई। जिसके बाद जिला अस्पताल में आरएसएस और भाजपा के पदाधिकारी व कार्यकर्ता पहुंच गए। मृतक अशोक दुबे के छोटे भाई अतुल दुबे मकरोनिया थाने में पदस्थ हैं। सूचना के बाद वह भी अस्पताल पहुंच गए। दोपहर में शव का पीएम कराने के बाद शव को एंबुलेंस से नाहरमऊ रवाना किया गया। पुलिस ने मामले में मर्ग कायम कर विवेचना शुरू कर दी है।

    मकरोनिया में रहते हैं बच्चे

    अशोक दुबे नाहरमऊ के शासकीय स्कूल में शिक्षक थे। उनके दो बच्चे हैं, जिनकी पढाई के लिए वह मकरोनिया में उन्हें रखते थे। बच्चों के साथ उनकी पत्नी राधिका भी मकरोनिया में रहती थी। शुक्रवार को वह करवा चौथ के लिए सागर आए हुए थे, जहां से शनिवार सुबह बाइक से दोनों पति पत्नी नाहरमऊ जा रहे थे, तभी यह हादसा हुआ।

    एक ही चिता में हुआ अंतिम संस्कार

    शाम पांच बजे नाहरमऊ स्थित उनके पैतृक गांव से दोनों की अंतिम यात्रा निकली। उनके खेत पर एक ही चिता में पति और पत्नी का अंतिम संस्कार हुआ। गांव के सम्मानीय व्यक्ति, शिक्षक व संघ के पदाधिकारी होने के कारण उनकी अंतिम यात्रा में देवरी विधायक बृजबिहारी पटैरिया, नरयावली विधायक प्रदीप लारिया सहित संघ के प्रांताध्यक्ष बृजकांत सहित संघ की दृष्टि से घोषित जिले सागर, रहली, बीना और दमोह जिले से स्वयं सेवक शामिल हुए। सभी ने नम आंखों से उन्हें विदाई दी। फाेटो कैप्शन: मृतक अशोक दुबे व उनकी पत्नी राधिका दुबे।

