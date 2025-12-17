सागर में संपत्ति कर जमा नहीं करने पर नगर निगम ने शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज और DEO ऑफिस पर ही जड़ दिया ताला

नवदुनिया प्रतिनिधि, सागर: संपति कर व जल कर की राशि जमा न करने पर नगर निगम ने सख्ती बतरना शुरू कर दिया है। इसके चलते अब ताला बंदी की भी कार्रवाई शुरू कर दी है। मंगलवार को नगर निगम ने की टीम ने संपति कर जमा न करने पर शासकीय महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज एवं जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में ताला लगा दिया।

नगर निगम को शासकीय महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज से संपति कर एवं जलकर की लगभग 9 लाख रुपये एवं जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से संपति कर की 2 लाख 47 हजार रुपये की राशि लेना है। इसके अलावा पोद्दार कॉलोनी में बालाजी इंटरप्राइजेज से 64 हजार रुपये संपति कर जमा करवाया।