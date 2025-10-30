MP में सागर के दो मोहल्लों में मुस्लिमों की संख्या बढ़ी तो बात-बात पर होने लगे विवाद

विष्णु सोनी, नईदुनिया, सागर। सागर शहर के शुक्रवारी और शनिचरी मोहल्लों से हिंदू परिवारों के पलायन का एक जैसा पैटर्न रहा है। सामने आ रहा है कि यह अचानक नहीं हुआ। पिछले पांच-छह वर्षों में पलायन की प्रवृत्ति तेज हुई है। पलायन कर चुके परिवारों ने बताया कि मुस्लिम आबादी बढ़ जाने के बाद माहौल ही बदल गया।

मोहल्ले की गलियों में मस्जिद, मदरसे, मांस की दुकानें और कबाड़ का काम शुरू हो गया। इससे जगह संकरी होती गई। राह चलते भी मुस्लिम वर्ग के लोग विवाद करने लगे। छोटी-छोटी बातों पर विवाद होने लगा। भीड़ मारने-पीटने पर उतारू होने लगी। रोज-रोज के इस तरह के बखेड़े से तंग आकर हिंदू परिवारों ने पलायन करना शुरू कर दिया।

5 साल में 68 परिवारों का पलायन बता दें कि मध्य प्रदेश के सागर जिला मुख्यालय पर मुस्लिम बहुल शुक्रवारी व शनिचरी मोहल्लों से पांच वर्षों में 68 हिंदू परिवारों के पलायन कर जाने का मामला सामने आया है। यहां प्रशासन ने फिलहाल हिंदुओं की संपत्ति का पंजीयन किसी और को नाम करने पर रोक लगा दी है। यह मामला सामने आने के बाद नईदुनिया ने पीड़ितों से बातचीत की। उमाशंकर शर्मा अभी तिली क्षेत्र में रहते हैं। वह बताते हैं कि 2023 में उनको अपना पैतृक घर बेचकर यहां आना पड़ा। कुछ वर्ष पहले से वहां का माहौल एकदम से बदल गया था। किसी न किसी बात पर अक्सर लोग विवाद कर लेते। 2021 में तो एक बार भीड़ ने उनका घर घेर लिया था। उस समय वे घर पर नहीं थे। वहां केवल महिलाएं और बच्चे थे। उस घटना ने परिवार को एकदम से डरा दिया। मुस्लिम समुदाय की वजह से यहां घर का कोई खरीददार भी नहीं मिल रहा था। मजबूरी में 25 लाख का मकान केवल साढ़े पांच लाख रुपये में बेचकर हटना पड़ा।