मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    MP में सागर के दो मोहल्लों में मुस्लिमों की संख्या बढ़ी तो बात-बात पर होने लगे विवाद

    मध्य प्रदेश के सागर शहर के शुक्रवारी और शनिचरी मोहल्लों से हिंदू परिवार पलायन कर रहे हैं। इलाकों में मुस्लिम आबादी बढ़ जाने के बाद माहौल ही बदल गया। पिछले पांच से छह साल में यहां से तेजी से पलायन होने लगा। पलायन करने वाले लोगों के अनुसार यहां छोटी-छोटी बातों पर विवाद होने लगे थे, इसके साथ ही भीड़ मारपीट करने के लिए जमा हो जाती थी।

    By Vishnu soni
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Thu, 30 Oct 2025 07:40:02 AM (IST)
    Updated Date: Thu, 30 Oct 2025 07:45:13 AM (IST)
    MP में सागर के दो मोहल्लों में मुस्लिमों की संख्या बढ़ी तो बात-बात पर होने लगे विवाद
    सागर के शनिचरी क्षेत्र में हिंदू परिवार के मकान में लगा ताला।  फोटो- नईदुनिया

    HighLights

    1. हिंदू परिवारों की एक जैसी पीड़ा।
    2. 68 परिवारों ने किया पलायन।
    3. पिछले 5-6 सालों में हुआ पलायन।

    विष्णु सोनी, नईदुनिया, सागर। सागर शहर के शुक्रवारी और शनिचरी मोहल्लों से हिंदू परिवारों के पलायन का एक जैसा पैटर्न रहा है। सामने आ रहा है कि यह अचानक नहीं हुआ। पिछले पांच-छह वर्षों में पलायन की प्रवृत्ति तेज हुई है। पलायन कर चुके परिवारों ने बताया कि मुस्लिम आबादी बढ़ जाने के बाद माहौल ही बदल गया।

    मोहल्ले की गलियों में मस्जिद, मदरसे, मांस की दुकानें और कबाड़ का काम शुरू हो गया। इससे जगह संकरी होती गई। राह चलते भी मुस्लिम वर्ग के लोग विवाद करने लगे। छोटी-छोटी बातों पर विवाद होने लगा। भीड़ मारने-पीटने पर उतारू होने लगी। रोज-रोज के इस तरह के बखेड़े से तंग आकर हिंदू परिवारों ने पलायन करना शुरू कर दिया।


    5 साल में 68 परिवारों का पलायन

    बता दें कि मध्य प्रदेश के सागर जिला मुख्यालय पर मुस्लिम बहुल शुक्रवारी व शनिचरी मोहल्लों से पांच वर्षों में 68 हिंदू परिवारों के पलायन कर जाने का मामला सामने आया है। यहां प्रशासन ने फिलहाल हिंदुओं की संपत्ति का पंजीयन किसी और को नाम करने पर रोक लगा दी है। यह मामला सामने आने के बाद नईदुनिया ने पीड़ितों से बातचीत की। उमाशंकर शर्मा अभी तिली क्षेत्र में रहते हैं। वह बताते हैं कि 2023 में उनको अपना पैतृक घर बेचकर यहां आना पड़ा। कुछ वर्ष पहले से वहां का माहौल एकदम से बदल गया था।

    किसी न किसी बात पर अक्सर लोग विवाद कर लेते। 2021 में तो एक बार भीड़ ने उनका घर घेर लिया था। उस समय वे घर पर नहीं थे। वहां केवल महिलाएं और बच्चे थे। उस घटना ने परिवार को एकदम से डरा दिया। मुस्लिम समुदाय की वजह से यहां घर का कोई खरीददार भी नहीं मिल रहा था। मजबूरी में 25 लाख का मकान केवल साढ़े पांच लाख रुपये में बेचकर हटना पड़ा।

    कभी शनिचरी चौगना में रहने वाली कंचन रैकवार अब मकरोनिया में किराये का मकान लेकर रहती हैं। कंचन के पति का निधन हो चुका है। वे दो बेटियों और एक बेटे की अकेली अभिभावक हैं। एक सरकारी कार्यालय में काम करती हैं। ऐसे ही विवादों की वजह से उनको बच्चों के लिए खतरा महसूस होने लगा था। उन्होंने वह मकान बेच दिया, जिसे उनके पति ने उनके लिए बनवाया था।

    मकानों पर लगे हैं बिकाऊ है के पोस्टर

    जिन परिवारों ने मकान बेचकर पलायन किया है, वे तो रिकार्ड पर हैं। लेकिन बहुत से ऐसे परिवार हैं, जिनका मकान नहीं बिक पाया है, लेकिन वे पलायन कर गए हैं। ऐसे मकानों में ताला लगा हुआ है। शनिचरी, शुक्रवारी वार्ड के 15 से अधिक मकानों के बाहर बिकाऊ है का पोस्टर लगा हुआ है।

    बंद कराई मांस-मछली की दुकानें फिर खुल गईं

    राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से आए पत्र के बाद प्रशासन ने शुक्रवारी-शनिचरी मोहल्लों में कार्रवाई की थी। सुबह से बजने वाले लाउडस्पीकर को उतरवा दिया था। खुले में मांस, मछली बेचने वाली दुकानों को बंद करा दिया था। कुछ दिन बाद वे दुकानें फिर से खुल गईं। लाउडस्पीकर पर तेज आवाज फिर गूंजने लगी।

    लव जिहाद के भी कई मामले सामने आए

    यहां के हिंदू परिवारों से बात हुई है। उनका कहना है कि घर के बाहर रात के समय अनावश्यक भीड़ लगाना, जन्मदिन का जश्न मनाना, डीजे बजाने जैसी हरकतें आए दिन की बात हैं। विरोध करने पर परिवार के सदस्यों पर भद्दी टिप्पणी की जाती है। लव जिहाद के भी कई प्रकरण यहां सामने आ चुके हैं। यही कारण है कि हिंदू परिवार अपने मकान बेचकर यहां से पलायन कर रहे हैं। - डॉ. उमेश सराफ, प्रांतीय सदस्य, हिंदू जागरण मंच।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.