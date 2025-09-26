Sagar News: बीना में प्रताड़ना से परेशान युवक ने लगाई फांसी, वीडियो में लगाए लव जिहाद के आरोप

नईदुनिया प्रतिनिधि बीना। सागर जिले के मालथोन में ब्लैकमेलिंग के शिकार युवक का आत्महत्या से पहले बनाया गया वीडियो वायरल होने के बाद क्षेत्र में तनाव है। युवक ने वीडियो में ऐसे खुलासे किए हैं जो लव जिहाद और ब्लैकमेलिंग के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। युवक जिन दो युवतियों और एक युवक की प्रताड़ना का शिकार बना उनमें से एक युवक और युवती समुदाय विशेष से हैं, तो वहीं एक और युवती का नाम भी सामने आया है।
मुस्लिम युवक, युवती की प्रताड़ना से तंग आकर गुरुवार रात मोहित पाटकर पिता लखन पाटकर 35 वर्ष निवासी मालथौन के वार्ड नंबर 04 ने आत्महत्या कर ली थी। फांसी लगाने के पूर्व मृतक मोहित ने अपने मोबाइल पर वीडियो बना कर एक मुस्लिम युवक युवती पर प्रताड़ना के आरोप लगाए थे।
शुक्रवार पीएम के बाद आक्रोशित भीड़ ने नेशनल हाईवे पर जाम लगा दिया है। भीड़ ने वाहनों में तोड़फोड़ कर एक कार में आग भी लगा दी है। फोरलेन पर कई किमी लंबा जाम लगा है। भारी पुलिस बल तैनात है। मृतक के स्वजन की मांग है कि सुसाइड के लिए जिम्मेदार आरोपितों पर नामजद मामला कायम कर सभी की गिरफ्तारी हो।
दरअसल, 30 साल के मोहित पटवा ने ब्लैकमेलिंग और प्रताड़ना से परेशान होकर गुरुवार को सुसाइड कर लिया। सुसाइड से पहले उसने दो वीडियो रिकार्ड किए। दोनों वीडियो मे उसने रश्मि पटवा, अनीश खान और सना खान पर ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाते हुए उन्हें अपनी मौत का जिम्मेदार ठहराया। वीडियो में मोहित ने अनीश और सना खान पर हिंदू लड़कियों को धर्मांतरण के लिए प्रेरित करने जैसे गंभीर आरोप भी लगाए।
वीडियो में मोहित ने कहा कि मैंने अनीस के खिलाफ आवाज उठाई तो रश्मि ने भी मेरा विरोध किया और सना पर गाली-गलौज करने और प्रताड़ित करने की बात कही है। उसने बार-बार तीनों पर लव जिहाद के आरोप लगाए। घटना से नाराज मृतक के परिजन व अन्य लोगों ने शुक्रवार दोपहर एक बजे से मालथौन हाईवे पर चक्काजाम कर दिया। जाम करीब चार घंटे तक लगा रहा।
इस बीच भारी पुलिस बल तैनात किया गया। खुरई एसडीएम मनोज चौरसिया, एसडीओपी खुरई सचिन परते, एसडीओपी बीना नीतीश पटेल सहित दोनों अनुविभागों का पुलिस बल पहुंचा और प्रदर्शनकारियों को समझाइश दी।
ऐसा प्रतीत हो रहा है कि डराने, धमकाने और गाली गलौज से प्रताड़ित होकर मोहित पटवा ने आत्महत्या कर ली। लव जिहाद का आरोप भी लगाया गया है।
मनोज चौरसिया, अनुविभागीय अधिकारी खुरई।