Sagar News: बीना में प्रताड़ना से परेशान युवक ने लगाई फांसी, वीडियो में लगाए लव जिहाद के आरोप

नईदुनिया प्रतिनिधि बीना। सागर जिले के मालथोन में ब्लैकमेलिंग के शिकार युवक का आत्महत्या से पहले बनाया गया वीडियो वायरल होने के बाद क्षेत्र में तनाव है। युवक ने वीडियो में ऐसे खुलासे किए हैं जो लव जिहाद और ब्लैकमेलिंग के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। युवक जिन दो युवतियों और एक युवक की प्रताड़ना का शिकार बना उनमें से एक युवक और युवती समुदाय विशेष से हैं, तो वहीं एक और युवती का नाम भी सामने आया है।

युवक की आत्महत्या के बाद आक्रोशित भीड़ ने नेशनल हाईवे 44 पर लगाया जाम मुस्लिम युवक, युवती की प्रताड़ना से तंग आकर गुरुवार रात मोहित पाटकर पिता लखन पाटकर 35 वर्ष निवासी मालथौन के वार्ड नंबर 04 ने आत्महत्या कर ली थी। फांसी लगाने के पूर्व मृतक मोहित ने अपने मोबाइल पर वीडियो बना कर एक मुस्लिम युवक युवती पर प्रताड़ना के आरोप लगाए थे।

शुक्रवार पीएम के बाद आक्रोशित भीड़ ने नेशनल हाईवे पर जाम लगा दिया है। भीड़ ने वाहनों में तोड़फोड़ कर एक कार में आग भी लगा दी है। फोरलेन पर कई किमी लंबा जाम लगा है। भारी पुलिस बल तैनात है। मृतक के स्वजन की मांग है कि सुसाइड के लिए जिम्मेदार आरोपितों पर नामजद मामला कायम कर सभी की गिरफ्तारी हो। यह है पूरा मामला दरअसल, 30 साल के मोहित पटवा ने ब्लैकमेलिंग और प्रताड़ना से परेशान होकर गुरुवार को सुसाइड कर लिया। सुसाइड से पहले उसने दो वीडियो रिकार्ड किए। दोनों वीडियो मे उसने रश्मि पटवा, अनीश खान और सना खान पर ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाते हुए उन्हें अपनी मौत का जिम्मेदार ठहराया। वीडियो में मोहित ने अनीश और सना खान पर हिंदू लड़कियों को धर्मांतरण के लिए प्रेरित करने जैसे गंभीर आरोप भी लगाए।