    Sagar News: ठेकेदार से एक लाख रुपये की रिश्वत लेते बिजली कंपनी का इंजीनियर गिरफ्तार

    अभिनंदन नगर स्थित एक एक प्लाट के ऊपर से गुजर रही 11 केवी की लाइन शिफ्टिंग के लिए विद्युत कंपनी से अनुमति मांगी गई थी, जिसके एवज में सहायक अभियंता मिलन परतेती द्वारा उससे डेढ़ लाख रुपये रिश्वत की मांग करने की जा रही है।

    By Vishnu soni
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Sat, 13 Sep 2025 09:04:26 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 13 Sep 2025 09:09:12 PM (IST)
    सागर। दायें ओर नीली जिंस व सफेद लाइन वाली शर्ट पहने बैठा आरोपित इंजीनियर मिलन परतेती।

    HighLights

    1. शिकायत की जांच के बाद आरोपित इंजीनियर से ठेकेदार ने बात की।
    2. बाकी के 50 हजार काम पूरा हो जाने के बाद पर सहमति बन गई थी।
    3. एमपीईबी ऑफिस में उसे एक लाख रुपये की रिश्वत लेते पकड़ लिया।

    नवदुनिया प्रतिनिधि, सागर। लाइन शिफ्टिंग की अनुमति देने के एवज में ठेकेदार से एक लाख रुपये की रिश्वत लेते बिजली कंपनी के जूनियर इंजीनियर को लोकायुक्त की टीम ने शनिवार को रंगेहाथों पकड़ा है। पुलिस ने आरोपित पर मामला कायम कर विवेचना शुरू कर दी है।

    जानकारी के अनुसार मकरोनिया नेहा नगर निवासी बिजली कंपनी के ठेकेदार रामकुमार पटेल पिता स्व रत्न कुमार पटेल ने लोकायुक्त कार्यालय में शिकायत करते हुए बताया कि अभिनंदन नगर स्थित एक एक प्लाट के ऊपर से गुजर रही 11 केवी की लाइन शिफ्टिंग के लिए विद्युत कंपनी से अनुमति मांगी गई थी, जिसके एवज में सहायक अभियंता मिलन परतेती द्वारा उससे डेढ़ लाख रुपये रिश्वत की मांग करने की जा रही है।

    शिकायत की जांच उपरांत सही पाए जाने के बाद आरोपित इंजीनियर से ठेकेदार ने बात की। डेढ़ लाख में से एक लाख रुपये अनुमति और बाकी के 50 हजार काम पूरा हो जाने के बाद पर सहमति बनी।

    शनिवार दोपहर 3:30 बजे सागर लोकायुक्त टीम ने उसे एमपीईबी के सिटी ऑफिस में उसे एक लाख रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ लिया। कार्रवाई करने वाली टीम में लोकायुक्त निरीक्षक रोशनी जैन, कमल सिंह उईके, आरक्षक नीलेश पांडे, अरविंद नायक, राघवेंद्र सिंह, शफीक खान, गोल्डी समेत अन्य स्टाफ मौजूद था।

