Sagar News: ठेकेदार से एक लाख रुपये की रिश्वत लेते बिजली कंपनी का इंजीनियर गिरफ्तार

नवदुनिया प्रतिनिधि, सागर। लाइन शिफ्टिंग की अनुमति देने के एवज में ठेकेदार से एक लाख रुपये की रिश्वत लेते बिजली कंपनी के जूनियर इंजीनियर को लोकायुक्त की टीम ने शनिवार को रंगेहाथों पकड़ा है। पुलिस ने आरोपित पर मामला कायम कर विवेचना शुरू कर दी है।

जानकारी के अनुसार मकरोनिया नेहा नगर निवासी बिजली कंपनी के ठेकेदार रामकुमार पटेल पिता स्व रत्न कुमार पटेल ने लोकायुक्त कार्यालय में शिकायत करते हुए बताया कि अभिनंदन नगर स्थित एक एक प्लाट के ऊपर से गुजर रही 11 केवी की लाइन शिफ्टिंग के लिए विद्युत कंपनी से अनुमति मांगी गई थी, जिसके एवज में सहायक अभियंता मिलन परतेती द्वारा उससे डेढ़ लाख रुपये रिश्वत की मांग करने की जा रही है।