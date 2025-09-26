Sagar News: नहाने गए तीन दोस्त कोपरा नदी में डूबे, गांव में पसरा मातम

नवदुनिया न्यूज रहली। रहली थाना खेत्र के गुंजौरा कोपरा नदी में नहाने गए तीन किशोर पानी में डूब गए, जिसमें तीनों की मौत हो गई। सूचना के बाद गांव के लोग मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने पानी से शवों की तलाश कर उन्हें बाहर निकाला। मौके पर भाजपा नेता अभिषेक दीपू भार्गव सहित रहली व गढ़ाकोटा पुलिस के साथ एसडीआरएफ की टीम भी घटना स्थल पर पहुंच गई। शवाें का पंचनामा कार्रवाई कर पीएम के लिए रहली अस्पताल भेज दिया गया, जहां शाम तक तीनों शवों का पीएम उपरांत स्वजन द्वारा अंतिम संस्कार कर दिया गया। गांव में हुई इस घटना के बाद मातम पसरा हुआ है।

मामले में पुलिस ने मर्ग कायम कर विवेचना शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार ग्राम बादीपुरा से निकली कोपरा नदी में नहाने के लिए गुंजौरा निवासी शिवम पिता सेवा 17 वर्ष, रामराजा पिता वीरेंद्र बुंदेला 17 वर्ष और शुभम पिता जगन्नाथ विश्वकर्मा 18 वर्ष पहुंचे थे।