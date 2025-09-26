मेरी खबरें
    Sagar News: नहाने गए तीन दोस्त कोपरा नदी में डूबे, गांव में पसरा मातम

    जानकारी के अनुसार ग्राम बादीपुरा से निकली कोपरा नदी में नहाने के लिए गुंजौरा निवासी शिवम पिता सेवा 17 वर्ष, रामराजा पिता वीरेंद्र बुंदेला 17 वर्ष और शुभम पिता जगन्नाथ विश्वकर्मा 18 वर्ष पहुंचे थे। दोपहर करीब 12 बजे उनमें से एक दोस्त अचानक डूबने लगा, जिसे बचाने के लिए तीनों लड़के पानी में उतर गए। गहरे पानी में जाने के कारण तीनों की डूबने से मौत हो गई।

    By Vishnu soni
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Fri, 26 Sep 2025 08:20:56 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 26 Sep 2025 08:23:15 PM (IST)
    सागर में बच्‍चे डूबे। - सांकेतिक फोटो।

    नवदुनिया न्यूज रहली। रहली थाना खेत्र के गुंजौरा कोपरा नदी में नहाने गए तीन किशोर पानी में डूब गए, जिसमें तीनों की मौत हो गई। सूचना के बाद गांव के लोग मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने पानी से शवों की तलाश कर उन्हें बाहर निकाला। मौके पर भाजपा नेता अभिषेक दीपू भार्गव सहित रहली व गढ़ाकोटा पुलिस के साथ एसडीआरएफ की टीम भी घटना स्थल पर पहुंच गई। शवाें का पंचनामा कार्रवाई कर पीएम के लिए रहली अस्पताल भेज दिया गया, जहां शाम तक तीनों शवों का पीएम उपरांत स्वजन द्वारा अंतिम संस्कार कर दिया गया। गांव में हुई इस घटना के बाद मातम पसरा हुआ है।

    मामले में पुलिस ने मर्ग कायम कर विवेचना शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार ग्राम बादीपुरा से निकली कोपरा नदी में नहाने के लिए गुंजौरा निवासी शिवम पिता सेवा 17 वर्ष, रामराजा पिता वीरेंद्र बुंदेला 17 वर्ष और शुभम पिता जगन्नाथ विश्वकर्मा 18 वर्ष पहुंचे थे।

    दोपहर करीब 12 बजे उनमें से एक दोस्त अचानक डूबने लगा, जिसे बचाने के लिए तीनों लड़के पानी में उतर गए। गहरे पानी में जाने के कारण तीनों की डूबने से मौत हो गई। आसपास के लोगाें ने तीनों लड़कों के डूबने की खबर पाई तो गांव के अन्य लोगों को वहां बुलाया। गढ़ाकोटा और रहली थाने में इसकी सूचना दी गई।

    डूबने की खबर पाकर वहां गांव के सैकड़ों लोग एकत्रित हो गए। इसकी सूचना एसडीआरएफ को दी गई, इसी दौरान गांव के तैराकों ने नदी में तीनों लड़कों की तलाश शुरू की।

    कुछ ही देर में तीनों के शव घटना स्थल से कुछ ही दूर पर तलाश कर लिए गए। शवों को पानी से बाहर निकाला गया और एंबुलेंस की सहायता से रहली अस्पताल भेजा गया, जहां पोस्टमार्टम के बाद शवों को स्वजन के सुपुर्द कर दिया गया। शाम को तीनों का गांव में ही अंतिम संस्कार कर दिया गया।

    फोटो मृतक।

