    बेटे ने सब्बल से हमला कर मां-बाप की हत्या की, MP में सागर के देवरीकलां की घटना

    By Navodit Saktawat
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Wed, 29 Oct 2025 09:24:03 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 29 Oct 2025 09:27:04 PM (IST)
    देवरीकलां। घटना के बाद मौके पर पहुंचकर जांच करती पुलिस।

    1. हत्या के आरोपित बेटे शिवराज को हिरासत में ले लिया है।
    2. बेटे ने मां-बाप की हत्या क्यों की है, इसका पता नहीं चला।
    3. पुलिस ने बताया कि ये घटना करीब आठ बजे रात्रि की है।

    नवदुनिया न्यूज, देवरीकलां (सागर)। टिकरिया चौराहे पर छोटे बेटे ने अपने मां-बाप की हत्या कर दी। दोनों के शव घर के सामने खून में लथपथ हालत में पड़े हुए हैं। सूचना मिलने पर एसडीओपी शशिकांत सरयाम एवं टीआई गजेंद्र सिंह बुंदेला पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे, और हत्या के आरोपित बेटे शिवराज को हिरासत में ले लिया है। बेटे ने मां-बाप की हत्या क्यों की है, इसका राजफाश पुलिस ने अभी नहीं किया है।

    टीआई गजेंद्र सिंह बुंदेला ने बताया कि घटना करीब आठ बजे रात्रि की है। उन्होंने बताया कि नेशनल हाईवे 44 के टिकरिया चौराहे के पास घर के बाहर से गणेशराम सेन 55 साल और उनकी पत्नी शांतिबाई सेन 52 साल की दोनों के शव लहूलुहान हालत में बरामद किए। दोनों शवों को पुलिस ने रात्रि में ही पोस्टमार्टम केंद्र भिजवाया है।


    पुलिस ने बताया कि हत्या की वजह अभी पता नहीं चल सकी है, लेकिन पता चला है कि यह वारदात मृतक दंपती के छोटे पुत्र शिवराज सेन ने लोहे की सब्बल से की है। एसडीओपी शशिकांत सरयाम ने बताया कि हत्या का कारण का पता नहीं चल सका है। आरोपित को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। जांच के बाद ही पता चलेगा कि बेटे ने मां-बाप की हत्या क्यों की है।

