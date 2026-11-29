नईदुनिया प्रतिनिधि, सागर। 70वीं राष्ट्रीय शालेय बैडमिंटन प्रतियोगिता में शनिवार को तेलंगाना टीम के मैनेजर 55 वर्षीय तरारी मनोज कुमार की होटल में हार्ट अटैक से मौत हो गई। उनका 13 वर्षीय बेटा कार्तिकेय भी प्रतियोगिता में खेल रहा था। पिता की मौत के समय उसका मैच चल रहा था। टीम के सदस्यों ने मैच पूरा होने तक उसे घटना की जानकारी नहीं दी।

तेलंगाना टीम के मैनेजर थे मनोज