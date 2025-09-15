सागर में नाना के साथ चॉकलेट लेने जा रहे ढाई साल के बच्चे को कार ने मारी टक्कर, चली गई जान

नवदुनिया प्रतिनिधि, सागर। सागर के सानौधा थाना क्षेत्र के परसोरिया मे पेट्रोल पंप के पास हुए सड़क हादसे में ढ़ाई बर्षीय बालक आयुश लोधी की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि आयुश लोधी नरसिंहपुर के गुड़वारा ग्राम में रहता है और अभी अपने मामा के गांव परसोरिया आया था। आयुश अपने नाना विजय लोधी के साथ शाम करीब 6.15 बजे चॉकलेट लेने पैदल दुकान जा रहा था कि पीछे से आ रही थार गाड़ी के ड्राइवर अमन पिता बबलू जैन निवासी परसोरिया ने पीछे से टक्कर मार दी।