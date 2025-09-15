मेरी खबरें
    सागर में नाना के साथ चॉकलेट लेने जा रहे ढाई साल के बच्चे को कार ने मारी टक्कर, चली गई जान

    सागर के सानौधा में ढाई साल के आयुश लोधी की कार हादसे में मौत हो गई। नाना के साथ चॉकलेट लेने जा रहा था, पीछे से थार गाड़ी ने टक्कर मारी। अस्पताल ले जाते समय रास्ते में मौत हुई। पुलिस ने मामला दर्ज कर थार गाड़ी जब्त की, आरोपित की तलाश जारी। आज बीएमसी में पोस्टमॉर्टम होगा।

    By Sanjay Pandey
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Mon, 15 Sep 2025 08:19:57 AM (IST)
    Updated Date: Mon, 15 Sep 2025 08:22:03 AM (IST)
    1. सागर में ढाई साल के बच्चे को कार ने मारी टक्कर।
    2. आयुश चॉकलेट लेने दुकान जा रहा था, तभी मारी टक्कर।
    3. थार गाड़ी जब्त, आरोपित अमन जैन की तलाश जारी।

    नवदुनिया प्रतिनिधि, सागर। सागर के सानौधा थाना क्षेत्र के परसोरिया मे पेट्रोल पंप के पास हुए सड़क हादसे में ढ़ाई बर्षीय बालक आयुश लोधी की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि आयुश लोधी नरसिंहपुर के गुड़वारा ग्राम में रहता है और अभी अपने मामा के गांव परसोरिया आया था। आयुश अपने नाना विजय लोधी के साथ शाम करीब 6.15 बजे चॉकलेट लेने पैदल दुकान जा रहा था कि पीछे से आ रही थार गाड़ी के ड्राइवर अमन पिता बबलू जैन निवासी परसोरिया ने पीछे से टक्कर मार दी।

    इससे आयुश गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे इलाज को बीएमसी ले जाते समय रास्ते में मौत हो गई। वही सानौधा थाना प्रभारी भरत सिंह ठाकुर मामला पंजीबद्ध कर ने थार गाड़ी को जब्त कर आरोपित की तलाश शुरू कर दी है। आज को बीएमसी में शव का पीएम कराया जाएगा। मामले में पुलिस जांच कर रही है।

