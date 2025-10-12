मेरी खबरें
    चेकिंग है या फिर अवैध वसूली? सागर में ट्रक ड्राइवरों ने खोली RTO की पोल, वीडियो देख भागे कर्मी

    MP News: मध्य प्रदेश के सागर से निकलने वाली झांसी-लखनादौन फोरलेन पर परिवहन विभाग द्वारा लगाई गई चेकिंग का ट्रक ड्राइवरों ने विरोध किया। इसके बाद आरटीओ के अधिकारी वहां से भाग गए। इस पूरे घटनाक्रम का एक ट्रक ड्राइवर ने लाइव वीडियो भी बनाया, जो काफी वायरल हो गया।

    By Mohan Kumar
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Sun, 12 Oct 2025 08:06:07 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 12 Oct 2025 08:06:07 PM (IST)
    नवदुनिया प्रतिनिधि, सागर। सागर से निकलने वाले झांसी-लखनादौन फोरलेन पर परिवहन विभाग द्वारा लगाई गई चेकिंग का ट्रक ड्राइवरों ने विरोध किया। इसके बाद आरटीओ के अधिकारी वहां से भाग गए। इस पूरे घटनाक्रम का एक ट्रक ड्राइवर ने इंटरनेट मीडिया पर लाइव वीडियो भी बनाया, जो वायरल हो गया। यह वीडियो दो दिन पुराना बताया जा रहा है। दरअसल सागर बायपास पर फोरलेन में आरटीओ द्वारा ट्रकों को रोककर उनकी चेकिंग की जा रही थी, जिसे देख एक ट्रक चालक ने अपने मोबाइल पर इंटरनेट मीडिया में उसका लाइव चलाया।

    आरटीओ के कर्मचारियों ने नहीं बताया कारण

    वीडियो बना रहे ट्रक चालक को जब आरटीओ के कर्मचारियों ने रोका तो उसने इसका कारण पूछा। वीडियो में चेकिंग कर रहे पुलिस की वर्दी पहने एक शख्स दिखाई दे रहा है। उसकी वर्दी में नेमप्लेट नहीं थी। ट्रक चालक उससे चेकिंग का कारण पूछता है, लेकिन वर्दी पहने शख्स ने चेकिंग का कारण नहीं बताया। ट्रक चालक ट्रक से नीचे उतरकर वहां से गुजर रहे अन्य ट्रकों को रोककर गाड़ी सड़क पर ही खड़ा करने को कह रहा। इसके बाद चेकिंग कर रहे तथाकथित आरटीओ कर्मियों से इसी तरह की अवैध चेकिंग के दौरान 15 दिन पहले एक ट्रक हादसे का जिक्र करता है, जिसमें वह बताता है कि इसी तरह की अवैध चेकिंग के दौरान दो ट्रक आपस में भिड़ गए थे, जिसमें एक ट्रक चालक का पैर टूट गया।


    वीडियो में आरटीओ की गाड़ी भी खड़ी दिखाई दे रही है, जिसकी बीच वाली सीट पर एक वर्दी पहने एक महिला अधिकारी मुंह छिपाते दिखाई दे रही है। चेकिंग कर रहे कथित आरटीओ कर्मी ट्रक रुकवाने का कारण नहीं बता पा रहे। जबकि ट्रक चालक द्वारा वहां पर काफी ट्रकों को बीच सड़क पर ही रुकवा दिया गया। ट्रक चालक का कहना था कि गाड़ियों के समस्त दस्तावेज अब ऑनलाइन चेक किए जा सकते हैं, लेकिन आरटीओ द्वारा अवैध वसूली के लिए ट्रकों को रुकवा कर उनसे अवैध वसूली की जा रही है।

    एक साथ ट्रक चालकों को देखकर भागे आरटीओ कर्मी

    देखते ही देखते वहां अन्य ट्रक चालक भी एकत्रित हो गए, जिसके बाद आरटीओ की गाड़ी वहां से चली जाती है। ट्रक चालक द्वारा बनाया गया यह वीडियो सागर के इंटरनेट मीडिया समूह में शनिवार शाम से बहुप्रसारित हो गया। जिसमें लोगों ने आरटीओ द्वारा की जा रही इस तरह की चेकिंग पर अपना विरोध जताते हुए काफी नकारात्मक प्रतिक्रिया दी।सागर। वीडियो में परिवहन विभाग के कर्मचारियों से बहस करता वीडियो बनाने वाला ट्रक चालक।

