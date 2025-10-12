चेकिंग है या फिर अवैध वसूली? सागर में ट्रक ड्राइवरों ने खोली RTO की पोल, वीडियो देख भागे कर्मी

नवदुनिया प्रतिनिधि, सागर। सागर से निकलने वाले झांसी-लखनादौन फोरलेन पर परिवहन विभाग द्वारा लगाई गई चेकिंग का ट्रक ड्राइवरों ने विरोध किया। इसके बाद आरटीओ के अधिकारी वहां से भाग गए। इस पूरे घटनाक्रम का एक ट्रक ड्राइवर ने इंटरनेट मीडिया पर लाइव वीडियो भी बनाया, जो वायरल हो गया। यह वीडियो दो दिन पुराना बताया जा रहा है। दरअसल सागर बायपास पर फोरलेन में आरटीओ द्वारा ट्रकों को रोककर उनकी चेकिंग की जा रही थी, जिसे देख एक ट्रक चालक ने अपने मोबाइल पर इंटरनेट मीडिया में उसका लाइव चलाया।

आरटीओ के कर्मचारियों ने नहीं बताया कारण वीडियो बना रहे ट्रक चालक को जब आरटीओ के कर्मचारियों ने रोका तो उसने इसका कारण पूछा। वीडियो में चेकिंग कर रहे पुलिस की वर्दी पहने एक शख्स दिखाई दे रहा है। उसकी वर्दी में नेमप्लेट नहीं थी। ट्रक चालक उससे चेकिंग का कारण पूछता है, लेकिन वर्दी पहने शख्स ने चेकिंग का कारण नहीं बताया। ट्रक चालक ट्रक से नीचे उतरकर वहां से गुजर रहे अन्य ट्रकों को रोककर गाड़ी सड़क पर ही खड़ा करने को कह रहा। इसके बाद चेकिंग कर रहे तथाकथित आरटीओ कर्मियों से इसी तरह की अवैध चेकिंग के दौरान 15 दिन पहले एक ट्रक हादसे का जिक्र करता है, जिसमें वह बताता है कि इसी तरह की अवैध चेकिंग के दौरान दो ट्रक आपस में भिड़ गए थे, जिसमें एक ट्रक चालक का पैर टूट गया।