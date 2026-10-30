सागर में फर्जी शेयर एडवाइजरी से 70 लाख का लेनदेन; एंजेल वन के नाम पर ठगी, 8 बैंक खाते मिले

नईदुनिया प्रतिनिधि, सागर। मोतीनगर थाना पुलिस ने वर्धमान कॉलोनी के एक मकान में चल रही शेयर मार्केट एडवाइजरी पकड़ी है। यहां बिना सेबी पंजीयन और वैधानिक अनुमति के लोगों को फोन कर निवेश की सलाह दी जा रही थी। जांच में 8 बैंक खाते और रजिस्टर में 60 से 70 लाख रुपये के लेनदेन का हिसाब मिला।

मामले में दीपक राजपूत, सौरभ नामदेव, अनिल रैकवार और करन चौरसिया को आरोपित बनाया गया है। बिना अनुमति चल रहा था कारोबार पुलिस के मुताबिक, कॉल सेंटर में मिले युवाओं ने बताया कि वे करन चौरसिया के कहने पर एंजेल वन के नाम से शेयर बाजार संबंधी कॉल करते थे। दीपक राजपूत ने बताया कि उनके पास सेबी पंजीयन, गुमाश्ता लाइसेंस या अन्य वैधानिक अनुमति नहीं है।