शिवपुरी से बच्चा चोरी कर भागी महिला को सागर में पकड़ा, बच्ची भी बरामद, 30 हजार का था इनाम

नवदुनिया प्रतिनिधि, सागर। शिवपुरी के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के जिला अस्पताल से बुधवार तड़के सुबह नवजात को चोरी कर भागी महिला को सागर पुलिस ने भैंसा पहाड़ी के पास से पकड़ लिया। आरोपित महिला के पास से चोरी किया हुआ नवजात भी बरामद कर लिया गया है, जो कि सुरक्षित है, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शिवपुरी पुलिस ने आरोपित महिला पर 30 हजार रुपये का ईनाम भी घोषित किया गया था। फिलहाल सागर पुलिस आरोपित महिला से पूछताछ कर रही है।

28 अक्टूबर की रात को पैदा हुई थी बच्ची जानकारी के अनुसार शिवपुरी निवासी रोशनी आदिवासी ने जिला अस्पताल में 28 अक्टूबर की रात में बच्ची को जन्म दिया था, जिसके बाद 29 अक्टूबर की सुबह 5 बजे रोशनी की भाभी रामवती आदिवासी के पास एक अज्ञात महिला आई और रामवती से खुद को नि:संतान बताते हुए बच्चे को अपने पति को दिखाकर लाने की मांग करने लगी। इस तरह अपनी बातों में उलझाकर आरोपित महिला बच्ची को अपने साथ ले गई, जिसके बाद वह लौट कर नहीं आई। बच्ची चोरी होने की सूचना के बाद अस्पताल सहित पूरे जिले में हड़कंप मच गया।

सीसीटीवी फुटेज के आधार पर नवजात बच्ची चोरी करने वाली अज्ञात महिला के खिलाफ मामला दर्ज कर महिला की तलाश शुरू की। पुलिस ने आरोपित महिला पर 30 हजार का ईनाम भी घोषित किया। शाम को पता चला कि महिला बस में सवार होकर सागर पहुंच रही है। इसकी सूचना पुलिस कंट्रोल रूम को दी गई, जिसके बाद शाम को मोतीनगर और कैंट पुलिस को झांसी बस स्टैंड पर रवाना किया गया। दोनों थानों के एक दर्जन पुलिस कर्मी झांसी बस स्टैंड की ओर पहुंचे। जहां महिला को झांसी की ओर से आ रही बस में भैंसा पहाड़ी के पास पकड़ लिया गया। पुलिस कंट्रोल रूम द्वारा जारी किए गए महिला के फुटेज से उसका मिलान कर किया गया। पुलिस ने महिला से उसका नाम, पता और चोरी का कारण पूछा, लेकिन महिला के पास उसकी पहचान का कोई दस्तावेज नहीं मिला साथ ही वह लगातार अलग-अलग नाम पता बताकर पुलिस को गुमराह कर रही है। महिला सहित बच्ची के मिलने की सूचना शिवपुरी पुलिस को दे दी गई है। रात को ही वहां से पुलिस बच्ची के स्वजन को लेकर सागर रवाना हो गई है। मौके पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डा. संजीव उईके, लोकेश सिन्हा, सीएसपी ललित कश्यप सहित महिला अधिकारी व पुलिस कर्मियों अस्पताल पहुंच कर बच्ची के स्वास्थ्य की जानकारी ली।