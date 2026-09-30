सतना के माधवगढ़ में 40 मीटर चौड़ी नदी में ड्रोन की सहायता से सुधारा 11 केवी बिजली लाइन का फॉल्ट

नईदुनिया प्रतिनिधि, सतना। जिले के माधवगढ़ क्षेत्र में चकदही घाट पर करीब 40 मीटर चौड़ी नदी में फंसे मछली पकड़ने के जाल ने बिजली विभाग की मुश्किल बढ़ा दी। जाल भटनवारा-सोनवर्षा 11 केवी बिजली लाइन में फंसने के कारण लाइन में फॉल्ट हो गया और आसपास के गांवों की बिजली आपूर्ति बाधित हो गई।
तेज बहाव के बीच जाल निकालने के लिए कर्मचारियों ने पहले नाव का सहारा लिया, लेकिन सफलता नहीं मिली। इसके बाद ड्रोन की मदद से जाल हटाकर बिजली आपूर्ति बहाल की गई।
बताया गया कि 17 सितंबर को हुई तेज बारिश के बाद नदी का जलस्तर बढ़ गया था। इसी दौरान मछली पकड़ने का जाल बहाव में फंसकर बिजली लाइन तक पहुंच गया। 24 सितंबर तक लगातार बारिश के कारण नदी का बहाव और तेज हो गया। बिजली विभाग के कर्मचारियों ने नाव के जरिए जाल हटाने का प्रयास किया, लेकिन तेज धार के कारण नाव को एक स्थान पर रोकना मुश्किल हो रहा था।
स्थिति को देखते हुए लाइन हेल्पर अमित सिंह और जूनियर इंजीनियर शरद तिवारी ने जोखिम कम करने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करने का निर्णय लिया। स्थानीय लोगों की मदद से ड्रोन के जरिए तार और आग जाल तक पहुंचाई गई। आग की वजह से जाल जलकर अलग हो गया और बिजली लाइन से हट गया।
इसके बाद कर्मचारियों ने लाइन की जांच कर फॉल्ट दूर किया और मुख्य लाइन से बिजली आपूर्ति बहाल कर दी।डीसी प्रभारी शरद तिवारी के अनुसार नदी में पानी का बहाव काफी तेज था। ऐसे में कर्मचारियों को पानी में उतारकर काम कराना जोखिम भरा था। तकनीक का इस्तेमाल कर सुरक्षित तरीके से जाल हटाया गया। बिजली आपूर्ति बहाल होने के बाद आसपास के ग्रामीणों को राहत मिली।
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