सतना के माधवगढ़ में 40 मीटर चौड़ी नदी में ड्रोन की सहायता से सुधारा 11 केवी बिजली लाइन का फॉल्ट

नईदुनिया प्रतिनिधि, सतना। जिले के माधवगढ़ क्षेत्र में चकदही घाट पर करीब 40 मीटर चौड़ी नदी में फंसे मछली पकड़ने के जाल ने बिजली विभाग की मुश्किल बढ़ा दी। जाल भटनवारा-सोनवर्षा 11 केवी बिजली लाइन में फंसने के कारण लाइन में फॉल्ट हो गया और आसपास के गांवों की बिजली आपूर्ति बाधित हो गई।

जाल हटाकर बिजली आपूर्ति बहाल की गई तेज बहाव के बीच जाल निकालने के लिए कर्मचारियों ने पहले नाव का सहारा लिया, लेकिन सफलता नहीं मिली। इसके बाद ड्रोन की मदद से जाल हटाकर बिजली आपूर्ति बहाल की गई। तेज बारिश के बाद नदी का जलस्तर बढ़ गया था बताया गया कि 17 सितंबर को हुई तेज बारिश के बाद नदी का जलस्तर बढ़ गया था। इसी दौरान मछली पकड़ने का जाल बहाव में फंसकर बिजली लाइन तक पहुंच गया। 24 सितंबर तक लगातार बारिश के कारण नदी का बहाव और तेज हो गया। बिजली विभाग के कर्मचारियों ने नाव के जरिए जाल हटाने का प्रयास किया, लेकिन तेज धार के कारण नाव को एक स्थान पर रोकना मुश्किल हो रहा था।