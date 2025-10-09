MP News: जबरी विवाह के लिए नाबालिग बेटियों के अपहरण में सतना मध्यप्रदेश में अव्वल

नईदुनिया प्रतिनिधि, सतना। महिला सुरक्षा और सशक्ति-करण की तमाम योजनाओं के बावजूद सतना जिले की हकीकत चौंकाने वाली है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, मध्यप्रदेश में जबरन विवाह के लिए होने वाले नाबालिग लड़कियों के कुल अपहरण के 20 फीसदी मामले सिर्फ सतना में दर्ज हुए हैं। साल 2023 में प्रदेशभर में जबरिया विवाह के लिए 1673 लड़कियों का अपहरण हुआ, जिनमें से 1622 नाबालिग थीं। इनमें से 356 मामले अकेले सतना और मैहर से दर्ज किए गए।

यह आंकड़ा प्रदेश में महिला सुरक्षा की सच्चाई बयां करता है। लिहाजा यह कहना गलत नहीं होगा कि जिस समाज में स्त्री को देवी कहा गया हो, वहां विवाह या प्रेम के नाम पर बेटियों का अपहरण समाज के नैतिक पतन की ओर संकेत करता है। जरूरत है कि सरकार, समाज और परिवार – तीनों मिलकर इस विकृत मानसिकता के खिलाफ सशक्त मोर्चा बनाएं, ताकि कोई भी बेटी अपनी सुरक्षा को लेकर भयभीत न रहे।

साल-दर-साल बढ़ रहा खतरा, बेटियों के लिए असुरक्षित होता सतना एनसीआरबी रिपोर्ट के मुताबिक, साल 2020 में 197, 2021 में 240 और 2022 में 305 नाबालिग लड़कियों का अपहरण जबरन विवाह के लिए किया गया। जबकि 2023 में यह संख्या बढक़र 356 तक पहुंच गई। यह रुझान दर्शाता है कि जिले में नाबालिग बेटियों का अपहरण लगातार बढ़ रहा है, जबकि पुलिस और प्रशासनिक सख्ती के तमाम दावे हर साल बौने साबित हो रहे हैं। विंध्य क्षेत्र के आंकड़ों पर नजर डालें तो हालात और भी भयावह हैं। रिपोर्ट के अनुसार, विंध्य के कुल 432 जबरिया विवाह अपहरणों में से 356 मामले सिर्फ सतना जिले से दर्ज किए गए। बलात्कार में रीवा सबसे आगे, लज्जा भंग के प्रयास में सतना तीसरे स्थान पर महिला अपराध सिर्फ अपहरण तक सीमित नहीं हैं। रिपोर्ट बताती है कि विंध्य में बलात्कार के मामलों में रीवा 82 घटनाओं के साथ पहले स्थान पर है, जबकि सतना में 62 और सिंगरौली में 73 मामले दर्ज हुए। लज्जा भंग के प्रयास में रीवा 107 मामलों के साथ शीर्ष पर, छतरपुर 102 और सतना व पन्ना 75-75 मामलों के साथ तीसरे स्थान पर हैं।