“बहुत इसका पक्ष ले रहा है, इसे खत्म करो”, मोबाइल छीनने के विवाद में चली गोली, 17 वर्षीय युवक की मौत

नईदुनिया प्रतिनिधि, सतना। शहर में गुरुवार की शाम उस समय दहशत का माहौल बन गया जब कोलगवां थाना क्षेत्र अंतर्गत सिद्धार्थ नगर स्थित दुर्गा मंदिर के सामने एक चाय की टपरी पर विवाद इतना बढ़ा कि गोलियां चल गईं। फायरिंग की इस घटना में 17 वर्षीय सत्यम शुक्ला की मौत हो गई, जबकि एक अन्य युवक बाल-बाल बच गया। घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई और पुलिस बल तैनात करना पड़ा। सिद्धार्थ नगर में हुई इस फायरिंग ने शहर में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

यह है पूरा घटनाक्रम पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, प्रार्थी सूर्य प्रताप सिंह अपने साथी के साथ बढ़ैया टोला एफसीआई गोदाम के पास एक चाय की टपरी पर बैठकर चाय पी रहा था। इसी दौरान उसका पुराना परिचित वेद मिश्रा अपने पांच साथियों के साथ वहां पहुंचा।

आरोप है कि इनके साथ आए आयुष द्विवेदी ने सूर्य प्रताप का मोबाइल छीन लिया, जिससे दोनों पक्षों में विवाद शुरू हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि हाथापाई की नौबत आ गई। इसी बीच आक्रोशित वेद मिश्रा ने सूर्य प्रताप पर कट्टे से फायर कर दिया। गनीमत रही कि सूर्य प्रताप झुक गया और गोली उसे नहीं लगी। स्थिति बिगड़ते देख सत्यम शुक्ला ने बीच-बचाव का प्रयास किया और आरोपियों को गोली न चलाने की समझाइश देने लगा। तभी सचिन पाल ने यह कहते हुए कि “बहुत इसका पक्ष ले रहा है, इसे खत्म करो” कट्टे से सत्यम पर गोली चला दी। गोली सीधे सत्यम के सीने में जा लगी। इलाज के दौरान तोड़ा दम घटना के बाद घायल सत्यम को तत्काल बिरला अस्पताल ले जाया गया, जहां से गंभीर हालत के चलते उसे रीवा रेफर कर दिया गया। इलाज के दौरान रास्ते में ही सत्यम ने दम तोड़ दिया। इस वारदात से पीड़ित परिवार व स्थानीय लोग गहरे आक्रोश और सदमे में हैं।