सतना में नाबालिग को कार्बाइड गन बनाते पकड़ा, चेतावनी देकर छोड़ा

सतना। त्योहारों के मौसम में कार्बाइड गन का खतरनाक शौक अब बच्चों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है। भोपाल सहित प्रदेश के कई हिस्सों में कार्बाइड गन से बच्चों की आंखें घायल होने की घटनाओं के बाद अब सतना पुलिस भी सक्रिय हो गई है। इसी क्रम में कोठी थाना क्षेत्र में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक नाबालिग बालक को कार्बाइड गन बनाते हुए पकड़ा।

जानकारी के अनुसार बालक ने इंस्टाग्राम पर एक रील देखकर कार्बाइड गन बनाना सीखा था और प्रयोग के तौर पर उसे चला भी रहा था। गन को जब्‍त कर पुलिस ने बालक को बुलाकर सख्त हिदायत दी तथा परिजनों को भविष्य में ऐसी खतरनाक गतिविधियों से दूर रहने की चेतावनी दी।