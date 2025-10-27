मेरी खबरें
    सतना में नाबालिग को कार्बाइड गन बनाते पकड़ा, चेतावनी देकर छोड़ा

    By Navodit Saktawat
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Mon, 27 Oct 2025 09:37:42 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 27 Oct 2025 09:41:52 PM (IST)
    सतना में नाबालिग को कार्बाइड गन बनाते पकड़ा, चेतावनी देकर छोड़ा
    सतना में कार्बाइड गन।

    1. बालक ने इंस्टाग्राम पर एक रील देखकर कार्बाइड गन बनाना सीखा।
    2. यह बालक प्रयोग के तौर पर इस कार्बाइड गन को चला भी रहा था।
    3. गन को जब्‍त कर पुलिस ने बालक को बुलाकर सख्त हिदायत दी है।

    सतना। त्योहारों के मौसम में कार्बाइड गन का खतरनाक शौक अब बच्चों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है। भोपाल सहित प्रदेश के कई हिस्सों में कार्बाइड गन से बच्चों की आंखें घायल होने की घटनाओं के बाद अब सतना पुलिस भी सक्रिय हो गई है। इसी क्रम में कोठी थाना क्षेत्र में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक नाबालिग बालक को कार्बाइड गन बनाते हुए पकड़ा।

    जानकारी के अनुसार बालक ने इंस्टाग्राम पर एक रील देखकर कार्बाइड गन बनाना सीखा था और प्रयोग के तौर पर उसे चला भी रहा था। गन को जब्‍त कर पुलिस ने बालक को बुलाकर सख्त हिदायत दी तथा परिजनों को भविष्य में ऐसी खतरनाक गतिविधियों से दूर रहने की चेतावनी दी।


    थाना प्रभारी त्यागी ने बताया कि कार्बाइड गन में प्रयुक्त केमिकल विस्फोटक प्रकृति का होता है, जो आंखों और हाथों को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। उन्होंने अभिभावकों से अपील की कि वे अपने बच्चों की सोशल मीडिया गतिविधियों पर निगरानी रखें और ऐसे खतरनाक ट्रेंड्स से उन्हें दूर रखें।

