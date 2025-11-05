मेरी खबरें
    MP के युवक से गुजरात में तलवे चटवाए, चाकू दिखाकर धमकाया और चांटे भी मारे

    MP Crime: मध्य प्रदेश के सीधी में एक युवक से गुजरात में बदमाश ने पैर के तलवे चटवाए। चाकू की नोक पर धमकाया। चांटे मारे और बाल भी खींचे। इसके बाद से युवक लापता हो गया। इसके दो वीडियो सामने आए हैं। वीडियो गुजरात के सूरत में बनाए गए हैं।

    By Ashish Shukla
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Wed, 05 Nov 2025 07:12:55 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 05 Nov 2025 07:24:50 PM (IST)
    1. युवक से बदमाश ने पैर के तलवे चटवाए
    2. बदमाश ने युवक को चाकू की नोक पर धमकाया
    नईदुनिया प्रतिनिधि सीधी। सीधी के एक युवक से गुजरात में बदमाश ने पैर के तलवे चटवाए। चाकू की नोक पर धमकाया। चांटे मारे और बाल भी खींचे। इसके बाद से युवक लापता हो गया। इसके दो वीडियो सामने आए हैं। वीडियो गुजरात के सूरत में बनाए गए हैं।

    स्वजन का आरोप है कि काम के दौरान भोला भाई नाम के व्यक्ति ने उसे चाकू दिखाकर धमकाया और मारपीट भी की। वीडियो सामने आने के बाद युवक के पिता गुजरात रवाना हो गए हैं। बुधवार सुबह करीब 11 बजे परिवार बहरी थाना पहुंचा। उन्होंने थाना प्रभारी राजेश पांडेय को आवेदन देकर बेटे को खोजने और सकुशल वापस लाने की गुहार लगाई। नकझर खुर्द गांव का रहने वाले 26 वर्षीय युवक गुजरात के सूरत में मजदूरी करने गया था।


    वीडियो के आधार पर पुलिस कर रही जांच

    पहला वीडियो 4 नवंबर की रात उसके वॉट्सऐप और फेसबुक स्टेटस पर अपलोड हुआ। परिजनों का कहना है कि वीडियो सामने आने के बाद से उसका मोबाइल फोन स्विच ऑफ है। उससे संपर्क नहीं हो पा रहा। थाना प्रभारी राजेश पांडेय ने बताया कि परिवार की शिकायत और वीडियो के आधार पर मामले की जांच की जा रही है।

    उन्होंने यह भी कहा कि संबंधित वीडियो दूसरे राज्य (गुजरात) का प्रतीत होता है, इसलिए वरिष्ठ अधिकारियों को इस बारे में सूचित कर दिया गया है। पुलिस ने परिवार को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है।

