    सतना में आरपीएफ बैरक के नजदीक मिली तीन दिन की नवजात बच्‍ची, इलाज के दौरान मौत

    रात में ही कोई बच्ची को बैरक के पास उगे झाड़ व झंखार के बीच फेंकर चला गया था। वहां से निकलने वाले राहगीरों द्वारा जब बच्ची के रोने की आवाज सुनाई दी तो ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Sat, 03 Jan 2026 09:09:55 PM (IST)Updated Date: Sat, 03 Jan 2026 09:32:14 PM (IST)
    सतना में आरपीएफ बैरक के नजदीक मिली तीन दिन की नवजात बच्‍ची, इलाज के दौरान मौत
    नवजात बच्‍ची की मौत।

    HighLights

    1. यहां मर्ग कायम कर जीआरपी ने किया अपराध पंजीबद्ध।
    2. उसके सिर में चोट के साथ नाक से भी रक्तस्त्राव हो रहा था।
    3. बच्ची को इलाज के लिए जिला चिकित्सालय ले जाया गया।

    सतना। शनिवार की सुबह आठ बजे का आस पास आरपीएफ बैरक के नजदीक तीन दिन कि नवजात (बच्ची) मिलने से हड़कम्प मच गया। उसके रोने की आवाज सुनकर लोगों ने रेलवे पुलिस को इसकी सूचना दी। जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची आरपीएफ पुलिस ने नवजात को तुरंत इलाज के लिए जिला अस्पताल भिजवाया। जहां उपचार के दौरान बच्ची की मौत हो गई। इसके बाद जीआरपी पुलिस ने मर्ग कायम कर अपराध पंजीबद्ध कर लिया है।

    सिर चोट व नाक से निकल रहा था खून

    • पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक रात में ही कोई बच्ची को बैरक के पास उगे झाड़ व झंखार के बीच फेंकर चला गया था।

    • वहां से निकलने वाले राहगीरों द्वारा जब बच्ची के रोने की आवाज सुनाई दी तो आरपीएफ थाना पहुंचकर लोगों ने इसकी जानकारी दी। जिस पर मौके पर पहुंचकर जांच करने में दो से तीन दिन का नवजात बच्ची थी।

    • उसके सिर में चोट के साथ नाक से भी रक्तस्त्राव हो रहा था। इससे बच्ची को तत्काल इलाज के लिए जिला चिकित्सालय ले जाया गया।

    • जहां करीब चार घंटे के उपचार के उपरांत उसकी मौत हो गई। संभवत: ठंड की वजह से बच्ची के नाक से खून बहने लगा रहा था।


