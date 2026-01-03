सतना। शनिवार की सुबह आठ बजे का आस पास आरपीएफ बैरक के नजदीक तीन दिन कि नवजात (बच्ची) मिलने से हड़कम्प मच गया। उसके रोने की आवाज सुनकर लोगों ने रेलवे पुलिस को इसकी सूचना दी। जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची आरपीएफ पुलिस ने नवजात को तुरंत इलाज के लिए जिला अस्पताल भिजवाया। जहां उपचार के दौरान बच्ची की मौत हो गई। इसके बाद जीआरपी पुलिस ने मर्ग कायम कर अपराध पंजीबद्ध कर लिया है।