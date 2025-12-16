MP के सिंगरौली में हादसा, ब्रेक फेल होने से खाईं में गिरी पिकअप, चार मजदूरों की मौत, चार गंभीर

नईदुनिया प्रतिनिधि, सिंगरौली। जिले के गढ़वा थाना क्षेत्र में झरकटा गांव के पास सोमवार रात मजदूरों से भरी पिकअप अनियंत्रित होकर खाईं में गिर गई। हादसे में चार मजदूरों की मौके पर मौत हो गई, जबकि चालक समेत चार लोग गंभीर रूप से घायल हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चितरंगी में उन्हें भर्ती कराया गया है।
पिकअप चालक उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से मजदूरों को छोड़ने आ रहा था, इसमें धान भी लोड थी। झरकटा पहाड़ पर चढ़ाई चढ़ते समय वाहन का ब्रेक फेल हो गया और वह खाईं में गिर गया।
चितरंगी एसडीओपी राहुल सिंह सैयाम ने बताया कि हादसे में अमरपाल बैगा (36) पुत्र रामसूरत बैगा, लाल कुमार (35) पुत्र राजकरण बैगा और शीलू बैगा (32) पुत्री लगनधारी बैगा की मौत हुई है, ये सभी सिंगरौली के चितरंगी क्षेत्र के बगडेवा गांव निवासी थे।
वहीं सोनभद्र जिले के ग्राम पनथीला, थाना जुगैल निवासी दुखी उर्फ सूरजलाल बैगा (55) पुत्र जुडावन बैगा की भी मौत हुई है। हादसे में संतोष कुमार, अमरेश कुमार, नन्हकू केवट और एक अन्य गंभीर रूप से घायल हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। मृतकों के स्वजन को भी सूचित कर दिया गया है।