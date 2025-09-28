सतना में सूट-बूट में आए बाइक सवारों ने एसडीएम बंगले के सामने नायब तहसीलदार की पत्नी को लूटा

नईदुनिया प्रतिनिधि, सतना। सतना जिले के नागौद थाना क्षेत्र के सिविल लाइन इलाके में एसडीएम बंगले के सामने ही दिनदहाड़े सनसनीखेज लूट की वारदात हो गई। नायब तहसीलदार राजेंद्र मांझी की पत्नी विनीता मांझी मॉर्निंग वॉक पर निकली थीं, तभी सूट-बूट पहने बाइक सवार बदमाशों ने सम्मोहन कर उनके कान की बाली, नथनी और मंगलसूत्र समेत लाखों के जेवरात पार कर दिए। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई।

सुबह 6:25 पर हुई वारदात मिली जानकारी के अनुसार, विनीता मांझी प्रतिदिन की तरह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकली थीं। जैसे ही वे एसडीएम बंगले के सामने पहुंचीं, तभी स्टाइलिश कपड़े पहने दो युवक उनके पास पहुंचे और बातचीत करने लगे। बातचीत के दौरान युवकों ने पत्ता मांगने के बहाने कुछ डाल दिया। इसके बाद विनीता सम्मोहन की अवस्था में आ गईं। मौका देखकर बदमाश उनके गहने झटककर चलते बने। होश आने पर जब विनीता को एहसास हुआ तो गहने गायब थे।

चश्मदीद ने भी देखी वारदात घटनास्थल पर सफाई कर रही महिला स्वीपर ने भी बदमाशों को जाते हुए देखा। उनके मुताबिक, पास आने पर तेज खुशबू महसूस हो रही थी। जब उन्होंने पीड़िता से कुछ पूछा तो कोई जवाब नहीं मिला, जिससे उन्हें झाड़-फूंक का मामला लगा और वह वहां से चली गईं। पुलिस को देर से खबर लगी सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि कंट्रोल रूम सतना को सोशल मीडिया से घटना की भनक लगी, जबकि नागौद थाने को इसकी जानकारी तक नहीं थी। शुरुआत में पुलिस ने ऐसी किसी घटना से इंकार कर दिया, लेकिन मामला तूल पकड़ने के बाद खोजबीन शुरू की गई। पुलिस ने विनीता मांझी से पूछताछ की है और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं।