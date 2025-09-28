मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    सतना में सूट-बूट में आए बाइक सवारों ने एसडीएम बंगले के सामने नायब तहसीलदार की पत्नी को लूटा

    सतना के नागौद में एसडीएम बंगले के सामने नायब तहसीलदार की पत्नी विनीता मांझी से दिनदहाड़े लूट हो गई। सूट-बूट पहने बाइक सवार बदमाशों पर उन्हें सम्मोहित कर लाखों के जेवरात लूटने की बात सामने आई है। विनीता मॉर्निंग वॉक पर निकली थीं, उस दौरान यह घटना हुई। पुलिस जांच में जुटी है और सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं।

    By Digital Desk
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Sun, 28 Sep 2025 11:45:55 AM (IST)
    Updated Date: Sun, 28 Sep 2025 11:49:22 AM (IST)
    सतना में सूट-बूट में आए बाइक सवारों ने एसडीएम बंगले के सामने नायब तहसीलदार की पत्नी को लूटा
    नायब तहसीलदार की पत्नी विनीता मांझी जिनके साथ लूट की वारदात हुई।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, सतना। सतना जिले के नागौद थाना क्षेत्र के सिविल लाइन इलाके में एसडीएम बंगले के सामने ही दिनदहाड़े सनसनीखेज लूट की वारदात हो गई। नायब तहसीलदार राजेंद्र मांझी की पत्नी विनीता मांझी मॉर्निंग वॉक पर निकली थीं, तभी सूट-बूट पहने बाइक सवार बदमाशों ने सम्मोहन कर उनके कान की बाली, नथनी और मंगलसूत्र समेत लाखों के जेवरात पार कर दिए। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई।

    सुबह 6:25 पर हुई वारदात

    मिली जानकारी के अनुसार, विनीता मांझी प्रतिदिन की तरह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकली थीं। जैसे ही वे एसडीएम बंगले के सामने पहुंचीं, तभी स्टाइलिश कपड़े पहने दो युवक उनके पास पहुंचे और बातचीत करने लगे। बातचीत के दौरान युवकों ने पत्ता मांगने के बहाने कुछ डाल दिया। इसके बाद विनीता सम्मोहन की अवस्था में आ गईं। मौका देखकर बदमाश उनके गहने झटककर चलते बने। होश आने पर जब विनीता को एहसास हुआ तो गहने गायब थे।

    naidunia_image

    चश्मदीद ने भी देखी वारदात

    घटनास्थल पर सफाई कर रही महिला स्वीपर ने भी बदमाशों को जाते हुए देखा। उनके मुताबिक, पास आने पर तेज खुशबू महसूस हो रही थी। जब उन्होंने पीड़िता से कुछ पूछा तो कोई जवाब नहीं मिला, जिससे उन्हें झाड़-फूंक का मामला लगा और वह वहां से चली गईं।

    पुलिस को देर से खबर लगी

    सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि कंट्रोल रूम सतना को सोशल मीडिया से घटना की भनक लगी, जबकि नागौद थाने को इसकी जानकारी तक नहीं थी। शुरुआत में पुलिस ने ऐसी किसी घटना से इंकार कर दिया, लेकिन मामला तूल पकड़ने के बाद खोजबीन शुरू की गई। पुलिस ने विनीता मांझी से पूछताछ की है और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं।

    4 माह पहले भी हुई थी वारदात

    गौरतलब है कि नागौद में चार माह पहले भी इसी तरह की लूट स्टेट बैंक के सामने हुई थी। लगातार हो रही ऐसी घटनाएं सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.