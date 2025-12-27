मेरी खबरें
    रामपुर बाघेलान में भाजपा पार्षद पर रेप करने का आरोप, महिला बोली- वीडियो बनाकर वायरल करने की दे रहा धमकी

    By Digital DeskEdited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Sat, 27 Dec 2025 01:00:40 PM (IST)Updated Date: Sat, 27 Dec 2025 01:08:12 PM (IST)
    रामपुर बाघेलान में भाजपा पार्षद पर रेप करने का आरोप, महिला बोली- वीडियो बनाकर वायरल करने की दे रहा धमकी
    भाजपा पार्षद अशोक सिंह का धमकी देते हुए वीडियो हो रहा वायरल।

    1. महिला का आरोप है कि पार्षद अशोक सिंह लंबे समय से उसे प्रताड़ित कर रहा है
    2. महिला ने 22 दिसंबर को एसपी को लिखित आवेदन देकर शिकायत दर्ज कराई थी
    3. पार्षद ने उसके साथ गलत काम किया था और उसी दौरान वीडियो भी बना लिया

    नईदुनिया प्रतिनिधि, सतना। नगर परिषद रामपुर बाघेलान के भाजपा पार्षद अशोक सिंह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह एक पीड़ित महिला को जान से मारने की धमकी देते हुए और थाना प्रभारी रामपुर बाघेलान के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग करते नजर आ रहे हैं। पिछले दिनों पार्षद के खिलाफ एसपी को आवेदन देकर महिला ने दुष्कर्म का आरोप लगाया था। वीडियो सामने आने के बाद क्षेत्र में राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में हलचल मच गई है।

    पीड़ित महिला का आरोप है कि पार्षद अशोक सिंह लंबे समय से उसे प्रताड़ित कर रहा है। महिला ने बताया कि उसने 22 दिसंबर को एसपी को लिखित आवेदन देकर शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन अब तक पुलिस की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। महिला का कहना है कि यदि उसके साथ कोई भी अप्रिय घटना घटित होती है, तो इसके लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह जिम्मेदार होगा।


    छह महीने पहले किया दुष्कर्म

    महिला ने अपने आवेदन में यह भी गंभीर आरोप लगाया है कि करीब छह माह पहले आरोपी पार्षद ने उसके साथ गलत काम किया था और उसी दौरान उसका वीडियो भी बना लिया। अब वही वीडियो वायरल करने की धमकी देकर वह लगातार उस पर दबाव बना रहा है। महिला के अनुसार, आरोपी उसकी दुकान पर आकर आए दिन उसे अपमानित करता है और धमकाता है कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो वीडियो सार्वजनिक कर देगा।

    क्या पुलिस लेगी एक्शन

    महिला की गरिमा के साथ खिलवाड़ कर कानून-व्यवस्था चुनौती देने वाले पार्षद के खिलाफ क्या पुलिस प्रशासन कोई एक्शन लेगा। पीड़ित महिला ने प्रशासन से गुहार लगाई है। फिलहाल इस मामले में पुलिस की ओर से आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। अब देखना होगा कि वायरल वीडियो और महिला के आरोपों के आधार पर पुलिस क्या कार्रवाई करती है और क्या आरोपी पार्षद के खिलाफ कानूनी कदम उठाए जाते हैं या नहीं।

