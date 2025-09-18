मेरी खबरें
    MP के सीधी में जहां होना था सीएम का कार्यक्रम वहीं हुआ हादसा, 3 की मौत, तीन गंभीर घायल, आयोजन निरस्‍त

    MP News: मध्य प्रदेश के सीधी में नेशनल हाइवे 39 पर गुरुवार की शाम भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां तेज रफ्तार बोलेरो टेंट सामान लोड खड़े ट्रक में टकरा गई। हादसे में तीन लोग की दर्दनाक मौत हो गई तो वही तीन गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

    MP के सीधी में जहां होना था सीएम का कार्यक्रम वहीं हुआ हादसा, 3 की मौत, तीन गंभीर घायल, आयोजन निरस्‍त
    MP में खड़े ट्रक से टकराई बोलेरो

    1. बोलेरो टेंट सामान लोड खड़े ट्रक में टकरा गई
    2. हादसे में तीन लोग की दर्दनाक मौत हो गई
    3. घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया

    नईदुनिया प्रतिनिधि, सीधी। नेशनल हाइवे 39 में गुरुवार की शाम भीषण सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार बोलेरो टेंट सामान लोड खड़े ट्रक में टकरा गई। हादसे में तीन लोग की दर्दनाक मौत हो गई तो वही तीन गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह दुघर्टना जिस स्‍थान पर हुई वहां सीएम मोहन यादव का कार्यक्रम आयोि‍जत किया जाने वाला था। इस भीषण सड़क हादसे के बाद मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने सीधी जिले बहरी प्रस्तावित कल की सभा को स्थागित कर दिया है। घटना बहरी थाना क्षेत्र अंतर्गत बायपास गुरुवार शाम करीब साढ़े सात बजे की है। बोलेरो वाहन जेठूला गांव निवासी जगदीश जायसवाल के नाम से रजिस्टर्ड है। naidunia_image

    बता दें कि शुक्रवार को बहरी में मुख्यमंत्री मोहन यादव का कार्यक्रम तय था। इसे लेकर तैयारियां की जा रही थी। उसी दौरान प्रिन्स पुत्र जगलाल जायसवाल 20 बर्ष, अजय पुत्र जगदीश जायसवाल 20 बर्ष, बालकृष्ण पुत्र बाबूलाल प्रजापति 30 बर्ष, गीता पुत्र रघुनाथ जायसवाल 55 बर्ष, धमेंद्र पुत्र चूड़ामणि जायसवाल 25 बर्ष सभी निवासी जेठुला बोलेरो में सवार होकर तेज रफ्तार से आ रहे थे। जहां सड़क में खड़े टेंट सामान के लोड ट्रक में टकरा गए।

    टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि गीता पुत्र रघुनाथ जायसवाल 55 बर्ष, धमेंद्र पुत्र चूड़ामणि जायसवाल 25 बर्ष दोनों निवासी जेठुला और ट्रक के पास खड़े शोएब पुत्र शाहिद खान 18 बर्ष निवासी राहतगढ़ सागर (टेंट वाला) की मौके में दर्दनाक मौत हो गई , तो वहीं प्रिन्स पुत्र जगलाल जायसवाल 20 बर्ष, अजय पुत्र जगदीश जायसवाल 20 बर्ष, बालकृष्ण पुत्र बाबूलाल प्रजापति 30 बर्ष को गंभीर चोट आई है जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल सीधी में भर्ती कराया गया है। जगदीश जायसवाल ने बताया कि उनके बेटे प्रिंस जायसवाल कार लेकर घर से निकला था। शुरुआत में उनके साथ दो लोग सवार थे, लेकिन रास्ते में कुछ और लोग बैठ गए।

    जिला अस्पताल पहुंचे पूर्व मंत्री

    घटना की जानकारी लगते ही पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल घायलों से मिलने जिला अस्पताल पहुंचे। जहां उन्होंने इलाज के लिए अस्पताल प्रबंधन से बातचीत किया। मौके पर संतोष कोरी पुलिस अधीक्षक, प्रिया पाठक एसडीएम, राजेश पांडे थाना प्रभारी समेत तमाम अमला मौजूद रहा।

    इनका कहना है

    बोलेरो गाड़ी खड़े ट्रक में टकरा गई। जिससे तीन लोगों की दर्दनाक मौत हो तो वही तीन गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

    प्रिया पाठक एसडीएम सिहावल।

