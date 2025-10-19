मेरी खबरें
    चित्रकूट दीपोत्सव : पहले दिन 10 लाख श्रद्धालु पहुंचे, मंदाकिनी तट और कामदगिरि जगमगाए

    चित्रकूट दीपोत्सव का भव्य शुभारंभ हुआ, जिसमें पहले दिन ही लगभग 10 लाख श्रद्धालु पहुंचे। मंदाकिनी तट और कामदगिरि परिक्रमा मार्ग पर श्रद्धालुओं की सुगम और सुव्यवस्थित व्यवस्थाएं की गई हैं। पूरा नगर रोशनी से जगमगा रहा है।

    By Digital Desk
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Sun, 19 Oct 2025 11:32:56 AM (IST)
    Updated Date: Sun, 19 Oct 2025 11:45:15 AM (IST)
    चित्रकूट दीपोत्सव पर रोशनी से जगमाया।

    1. अगले पांच दिनों में देशभर से लगभग 30 लाख श्रद्धालुओं के आने का अनुमान।
    2. इस वर्ष दशकों बाद चित्रकूट को अत्यंत भव्य रूप में सजाया गया है।
    3. तटों को अत्याधुनिक लाइटिंग और विजुअल इफेक्ट्स से रोशन किया गया।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, सतना। मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी चित्रकूट में पांच दिवसीय दीपोत्सव का भव्य शुभारंभ शनिवार को हुआ। पहले दिन ही लगभग 4 लाख श्रद्धालु धर्मनगरी पहुंचे और श्री कामदगिरि की परिक्रमा में शामिल हुए। जिनकी संख्या सुबह तक बढ़कर 10 लाख के करिब पहुच गई। अधिकारियों के अनुसार, अगले पांच दिनों में देशभर से लगभग 30 लाख श्रद्धालु दीपोत्सव में सम्मिलित होकर राजाधिराज मत्यगजेंद्र का जलाभिषेक करेंगे।

    भव्य सजावट और भीड़ प्रबंधन

    इस वर्ष दशकों बाद चित्रकूट को अत्यंत भव्य रूप में सजाया गया है। मंदाकिनी नदी के तटों को अत्याधुनिक लाइटिंग और विजुअल इफेक्ट्स से रोशन किया गया। कामदगिरि परिक्रमा मार्ग पर श्रद्धालुओं की सुगम और सुव्यवस्थित व्यवस्थाएं की गई हैं। दीपोत्सव के पहले दिन कलेक्टर और एसपी हंसराज सिंह ने विकास प्राधिकरण स्थित कमांड सेंटर से सीसीटीवी के माध्यम से भीड़ प्रबंधन की निगरानी की। अपर कलेक्टर विकास सिंह भी निरीक्षण में शामिल रहे। यह पहली बार है जब मेला क्षेत्र में कमांड सेंटर स्थापित किया गया है, जिससे आपात स्थिति में त्वरित कार्रवाई संभव होगी।


    मुख्यमंत्री की परिक्रमा और प्रशासनिक तैयारियाँ मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव रविवार को चित्रकूट पहुंचकर कामदगिरि परिक्रमा में सम्मिलित होंगे। प्रशासन ने इस अवसर पर सुरक्षा और व्यवस्थाओं को सुदृढ़ किया है। कलेक्टर डॉ. सतीश कुमार एस ने बताया कि श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए पूरे मेला क्षेत्र को 11 जोनों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक जोन में कार्यपालिक मजिस्ट्रेट तैनात हैं। एएसपी (ग्रामीण) प्रेमलाल कुर्वे के नेतृत्व में लगभग डेढ़ हजार पुलिसकर्मी सुरक्षा व्यवस्था पर नजर रख रहे हैं।

    धार्मिक और सांस्कृतिक उल्लास

    धार्मिक और सांस्कृतिक उत्साह से भरपूर इस मेले ने चित्रकूट को एक बार फिर देशभर के श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बना दिया है। मंदाकिनी तट और कामदगिरि की जगमगाती रोशनी ने श्रद्धालुओं के दिलों में भक्ति और आनंद की भावना उत्पन्न कर दी।

