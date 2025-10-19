चित्रकूट दीपोत्सव : पहले दिन 10 लाख श्रद्धालु पहुंचे, मंदाकिनी तट और कामदगिरि जगमगाए

नईदुनिया प्रतिनिधि, सतना। मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी चित्रकूट में पांच दिवसीय दीपोत्सव का भव्य शुभारंभ शनिवार को हुआ। पहले दिन ही लगभग 4 लाख श्रद्धालु धर्मनगरी पहुंचे और श्री कामदगिरि की परिक्रमा में शामिल हुए। जिनकी संख्या सुबह तक बढ़कर 10 लाख के करिब पहुच गई। अधिकारियों के अनुसार, अगले पांच दिनों में देशभर से लगभग 30 लाख श्रद्धालु दीपोत्सव में सम्मिलित होकर राजाधिराज मत्यगजेंद्र का जलाभिषेक करेंगे।

भव्य सजावट और भीड़ प्रबंधन इस वर्ष दशकों बाद चित्रकूट को अत्यंत भव्य रूप में सजाया गया है। मंदाकिनी नदी के तटों को अत्याधुनिक लाइटिंग और विजुअल इफेक्ट्स से रोशन किया गया। कामदगिरि परिक्रमा मार्ग पर श्रद्धालुओं की सुगम और सुव्यवस्थित व्यवस्थाएं की गई हैं। दीपोत्सव के पहले दिन कलेक्टर और एसपी हंसराज सिंह ने विकास प्राधिकरण स्थित कमांड सेंटर से सीसीटीवी के माध्यम से भीड़ प्रबंधन की निगरानी की। अपर कलेक्टर विकास सिंह भी निरीक्षण में शामिल रहे। यह पहली बार है जब मेला क्षेत्र में कमांड सेंटर स्थापित किया गया है, जिससे आपात स्थिति में त्वरित कार्रवाई संभव होगी।