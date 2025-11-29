मेरी खबरें
    मऊगंज में पार्षद पति ने महिलाओं से की अभद्रता, गाली देते हुए रॉड लेकर दौड़ाया, VIDEO वायरल

    MP News: मध्य प्रदेश के मऊगंज की हनुमना नगर परिषद से वार्ड-7 के निर्दलीय पार्षद पति संतोष कोल का एक वीडियो बहु प्रसारित हुआ है, जिसमें वह महिलाओं के साथ गाली-गलौज, धक्का-मुक्की और लोहे की राड लेकर दौड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। पीड़ित महिलाएं एसडीएम हनुमना के पास अपनी शिकायत लेकर पहुंचीं।

    By Digital Desk
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Sat, 29 Nov 2025 08:58:29 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 29 Nov 2025 08:58:29 PM (IST)
    नईदुनिया प्रतिनिधि, मऊगंज। मध्य प्रदेश के मऊगंज की हनुमना नगर परिषद से वार्ड-7 के निर्दलीय पार्षद पति संतोष कोल का एक वीडियो बहु प्रसारित हुआ है, जिसमें वह महिलाओं के साथ गाली-गलौज, धक्का-मुक्की और लोहे की राड लेकर दौड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। पीड़ित महिलाएं एसडीएम हनुमना के पास अपनी शिकायत लेकर पहुंचीं। इसके बाद उन्होंने थाने जाकर भी न्याय की गुहार लगाई है।

    पीड़ित महिलाओं ने बताया कि कुरी प्लांट क्षेत्र से जहां पिछले 35 से 40 सालों से अनुसूचित जाति एवं जनजाति के परिवार झुग्गी-झोपड़ी बनाकर रह रहे थे। पार्षद पति संतोष कोल ने बिना किसी पूर्व सूचना के सरकारी आदेश और प्रक्रिया के बाउंड्री की दीवार बनाने का काम शुरू कर दिया।


    जब स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और पूछा कि यहां क्या बनाया जा रहा है तो संतोष कोल ने बस स्टैंड की बाउंड्री बनने की बात कही और कहा कि जो करना है कर लो, कोई नहीं रोक सकता। यह हमारी जमीन है। विरोध बढ़ने पर संतोष कोल बेकाबू हो गए और पास में रखी लोहे की राड उठाकर लोगों पर झपट पड़े। धमकी देते हुए कहा कि भाग जाओ नहीं तो सबको जान से मार दूंगा।

    पार्षद पर लगाया जुआ खिलवाने का आरोप

    महिलाओं ने पार्षद पर गंभीर आरोप लगाए हैं। एक महिला सीता कुशवाहा ने वार्ड पार्षद निर्मला कोल पर जुआ खिलवाने और शराब बेचने का आरोप लगाया है। इस पूरे मामले की शिकायत एसडीएम हनुमना और पुलिस थाना हनुमना में दर्ज कराई गई है।

    पहले भी की अभद्रता

    पीड़ित महिलाओं ने आरोप लगाया कि संतोष कोल पहले भी उन्हें सरकारी बोरिंग से पानी भरने से रोकता रहा है और गाली-गलौज करता है। वह स्टार्टर अपने पास रखकर पानी की सप्लाई पर भी कब्जा जमाए हुए है। महिलाओं ने संतोष के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।

