बघवार में बह गया 10 गांवों का पेयजल: वाल्व खुला रह गया, 50 फीट ऊंचा उठा फव्वारा, दो घंटे बहता रहा हजारों लीटर फिल्टर पानी
जनपद पंचायत रामपुर नैकिन के बघवार में शुक्रवार दोपहर नल-जल योजना की बड़ी लापरवाही सामने आई।
Publish Date: Fri, 20 Nov 2026 07:17:15 PM (IST)Updated Date: Fri, 20 Nov 2026 07:19:30 PM (IST)
HighLights
- नल-जल योजना की बड़ी लापरवाही सामने आई
- 10 गांवों में पेयजल के लिए सप्लाई किया जाना था
- लगभग दो घंटे तक लगातार बहता रहा पानी
नईदुनिया प्रतिनिधि, सीधी। जनपद पंचायत रामपुर नैकिन के बघवार में शुक्रवार दोपहर नल-जल योजना की बड़ी लापरवाही सामने आई। पाइपलाइन का वाल्व खुल जाने से हजारों लीटर फिल्टर पानी बर्बाद हो गया। पानी का फव्वारा करीब 50 फीट ऊंचा उठा और लगभग दो घंटे तक लगातार बहता रहा।
यह पानी 10 गांवों में पेयजल के लिए सप्लाई किया जाना था। वाल्व खुलते ही फिल्टर पानी खुले मैदान में बहने लगा। तेज बहाव के कारण पानी पहाड़ी रास्तों से होते हुए दूर तक फैल गया। इस दौरान वन विभाग की ओर से लगाए गए छोटे-बड़े पौधे भी उखड़ गए।
डिप्टी रेंजर बिन्नी आनंद ने बताया कि घटना की जानकारी मिलने पर उन्होंने नल-जल योजना की टंकी से जुड़े कर्मचारियों को पानी बंद करने के लिए कहा था। इसके बावजूद सप्लाई तुरंत बंद नहीं की गई और करीब दो घंटे तक पानी बहता रहा।