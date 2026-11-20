नईदुनिया प्रतिनिधि, सीधी। जनपद पंचायत रामपुर नैकिन के बघवार में शुक्रवार दोपहर नल-जल योजना की बड़ी लापरवाही सामने आई। पाइपलाइन का वाल्व खुल जाने से हजारों लीटर फिल्टर पानी बर्बाद हो गया। पानी का फव्वारा करीब 50 फीट ऊंचा उठा और लगभग दो घंटे तक लगातार बहता रहा।

यह पानी 10 गांवों में पेयजल के लिए सप्लाई किया जाना था। वाल्व खुलते ही फिल्टर पानी खुले मैदान में बहने लगा। तेज बहाव के कारण पानी पहाड़ी रास्तों से होते हुए दूर तक फैल गया। इस दौरान वन विभाग की ओर से लगाए गए छोटे-बड़े पौधे भी उखड़ गए।