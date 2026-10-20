Dussehra 2026: मध्य प्रदेश के इस पुलिस थाने में होती है 9 सिर वाले रावण की पूजा, 300 साल पुरानी मूर्ति को रखा गया सुरक्षित

डिजिटल डेस्क, सतना। देशभर में विजयादशमी की धूम है और जगह-जगह रावण का दहन किया जा रहा है। लेकिन मध्य प्रदेश की एक जगह पर दशहरा के दिन रावण का दहन नहीं होता है बल्कि पूजा की जाता है। जिस मूर्ति की पूजा की जाती है वह 300 साल पुरानी है। इस मूर्ति को सतना जिले के कोठी पुलिस स्टेशन में सुरक्षित रखा गया है। इसकी लंबाई 25 फीट और चौड़ाई 22 फीट है। पुलिस टीम इसकी लगातार निगरानी करती है।

पुजारी परिवार कर रहा पीढ़ी दर पीढ़ी पूजा बता दें कि, मूर्ति को बीते दो दशक से पुलिस स्टेशन के अंदर सुरक्षित रखा गया है। यहां लोग रावण को जलाने के लिए नहीं, बल्कि उसका आशीर्वाद पाने के लिए आते हैं। एक पुजारी परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी इसकी पूजा करता है।