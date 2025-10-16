सतना में फर्जी रजिस्ट्रेशन: असली किसान की जमीन पर किया गया फर्जी ‘सिकमी पंजीयन’

सतना। धान उपार्जन सत्र शुरू होने से पहले ही फर्जीवाड़े का खेल सामने आने लगा है। अमरपाटन तहसील के ग्राम पड़हा निवासी किसान बाल्मीकि तिवारी पिता जगतदेव तिवारी की भूमि का फर्जी सिकमी रजिस्ट्रेशन ममता पटेल नामक महिला के नाम पर करा लिया गया।

यह रजिस्ट्रेशन सेवा सहकारी समिति खरमसेड़ा के ऑपरेटर द्वारा किया गया बताया जा रहा है। भूमि खसरा नं. 264, रकबा 1.011 हेक्टेयर पर यह रजिस्ट्रेशन 26 सितंबर 2025 को कराया गया। जबकि मूल भूस्वामी बाल्मीकि तिवारी को इसकी जानकारी तक नहीं थी।

शिकायत के अनुसार, समिति ऑपरेटर कमलाकर चतुर्वेदी ने बिना भूमिस्वामी की सहमति के कागजात तैयार कर ममता पटेल पति राजेन्द्र पटेल के नाम पर किसान पंजीयन कर दिया। जबकि धान खरीदी शुरू होने से पहले सभी पंजीयनों की भू-अभिलेखों से मिलान कर सत्यापन किया जाना चाहिए। बिना अनुमति, बिना सूचना, कर दिया सिकमी पंजीकरण बाल्मीकि तिवारी ने तहसीलदार अमरपाटन को सौंपे आवेदन में बताया कि “मेरी जमीन पर बिना किसी सहमति या जानकारी के सिकमी दर्ज कर दी गई है। न तो मैंने कोई अनुबंध किया, न ही कर्ज हस्तांतरण की अनुमति दी। यह पूरी तरह फर्जीवाड़ा है।” शिकायत में उन्होंने सेवा सहकारी समिति के ऑपरेटर और प्रबंधक के खिलाफ FIR दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है। साथ ही कहा है कि समिति के पंजीयन की जांच की जाए ताकि भविष्य में किसी किसान के साथ इस तरह की धोखाधड़ी न हो।