सतना में फर्जी रजिस्ट्रेशन: असली किसान की जमीन पर किया गया फर्जी ‘सिकमी पंजीयन’

सतना। धान उपार्जन सत्र शुरू होने से पहले ही फर्जीवाड़े का खेल सामने आने लगा है। अमरपाटन तहसील के ग्राम पड़हा निवासी किसान बाल्मीकि तिवारी पिता जगतदेव तिवारी की भूमि का फर्जी सिकमी रजिस्ट्रेशन ममता पटेल नामक महिला के नाम पर करा लिया गया।
यह रजिस्ट्रेशन सेवा सहकारी समिति खरमसेड़ा के ऑपरेटर द्वारा किया गया बताया जा रहा है। भूमि खसरा नं. 264, रकबा 1.011 हेक्टेयर पर यह रजिस्ट्रेशन 26 सितंबर 2025 को कराया गया। जबकि मूल भूस्वामी बाल्मीकि तिवारी को इसकी जानकारी तक नहीं थी।
शिकायत के अनुसार, समिति ऑपरेटर कमलाकर चतुर्वेदी ने बिना भूमिस्वामी की सहमति के कागजात तैयार कर ममता पटेल पति राजेन्द्र पटेल के नाम पर किसान पंजीयन कर दिया। जबकि धान खरीदी शुरू होने से पहले सभी पंजीयनों की भू-अभिलेखों से मिलान कर सत्यापन किया जाना चाहिए।
बाल्मीकि तिवारी ने तहसीलदार अमरपाटन को सौंपे आवेदन में बताया कि “मेरी जमीन पर बिना किसी सहमति या जानकारी के सिकमी दर्ज कर दी गई है। न तो मैंने कोई अनुबंध किया, न ही कर्ज हस्तांतरण की अनुमति दी। यह पूरी तरह फर्जीवाड़ा है।” शिकायत में उन्होंने सेवा सहकारी समिति के ऑपरेटर और प्रबंधक के खिलाफ FIR दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है। साथ ही कहा है कि समिति के पंजीयन की जांच की जाए ताकि भविष्य में किसी किसान के साथ इस तरह की धोखाधड़ी न हो।
अमरपाटन क्षेत्र के किसानों का कहना है कि धान उपार्जन से पहले इस तरह के फर्जी रजिस्ट्रेशन किसानों के हक पर सीधा प्रहार हैं। किसान छोटे लाल लोधी और वाल्मीकि तिवारी ने संयुक्त रूप से SDM अमरपाटन और तहसीलदार को लिखित शिकायत दी है कि खरीदी केंद्रों में फर्जी सिकमी करवाकर “धान उपार्जन” अधिक दिखाने का खेल शुरू हो गया है।
यह कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी अमरपाटन और आसपास के क्षेत्रों में धान खरीदी से जुड़े कई घोटाले सामने आ चुके हैं, जिनका खामियाज़ा असली किसानों को भुगतना पड़ा है। कई बार फर्जी किसानों ने असली किसानों की उपज के नाम पर भुगतान उठाया, जबकि असली भूमिस्वामी को न तो कोई लाभ मिला और न ही न्याय।
* बाल्मीकि तिवारी की भूमि रकबा 1.011 हेक्टेयर पर ममता पटेल के नाम से सिकमी रजिस्ट्रेशन किया गया।
* पंजीयन की तारीख : 26 सितंबर 2025
* पंजीयन केंद्र : सेवा सहकारी समिति खरमसेड़ा, अमरपाटन
* पंजीयन ऑपरेटर : कमलाकर चतुर्वेदी भीषमपुर
* संबंधित खसरा : नं. 264, ग्राम पड़हा
इस मामले में तहसीलदार का कहना है कि कल किसान से मिलकर इसकी पूरी जांच कराई जाएगी। गड़बड़ी मिलने पर नियम संगत कार्रवाई भी प्रस्तावित होगी।
आरडी साकेत, तहसीलदार अमरपाटन