मुकुंदपुर व्हाइट टाइगर सफारी में मादा तेंदुआ की मौत, 20 साल की उम्र में ली अंतिम सांस

मैहर। मध्यप्रदेश की शान मानी जाने वाली मुकुंदपुर व्हाइट टाइगर सफारी से दुखद खबर सामने आई है। यहां संरक्षित मादा तेंदुआ ने 2 जनवरी की रात करीब 3 बजे अंतिम सांस ली। तेंदुआ की उम्र 20 वर्ष थी, जो वन्यजीवों की औसत आयु के लिहाज से काफी अधिक मानी जाती है। मुकुंदपुर सफारी का अमला यह बात दो दिन तक छिपाए रहा।
सफारी प्रबंधन के मुताबिक, पिछले कुछ दिनों से तेंदुआ सुस्त दिखाई दे रही थी। उसकी सक्रियता कम हो गई थी और खुराक भी सामान्य से कम हो चुकी थी। चिकित्सकीय टीम लगातार उसकी निगरानी कर रही थी, लेकिन उम्रजनित कमजोरी और स्वास्थ्य में गिरावट के कारण उसे बचाया नहीं जा सका।
तेंदुआ को वर्ष 2020 में पन्ना टाइगर रिजर्व से मुकुंदपुर सफारी लाया गया था। लंबे समय तक वह पर्यटकों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र रही और सफारी के जैव-विविधता संरक्षण प्रयासों की अहम कड़ी भी मानी जाती थी।
प्रबंधन ने तेंदुआ के शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी कर ली है। मौत के सही कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद किया जाएगा।