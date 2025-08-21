सतना में खाद घोटाला! POS में 1.35 टन यूरिया, गोदाम से एक बोरी भी नहीं मिली... व्यापारी बोला- खराब है मशीन

नईदुनिया, सतना। एक तरफ किसान एक बोरी यूरिया पाने के लिए लम्बी-लग्बी कतारों में अपनी रातें गुजार रहा है, तो वहीं दूसरी ओर जिले के निजी उर्वकर विक्रेताओं के यहां पीओएस मशीन में स्टॉक होने के बाद भी गोदामों से खाद गायब है।
इसकी बानगी बुधवार की देर रात उस वक्त देखनों को मिली, जब जानकारी मिलने पर सोहावल विकासखण्ड के एसडीओ व एसडीएम एल आर जांगड़े भैसवार स्थित अखण्ड ट्रेडर्स प्रोपराइटर दीपेन्द्र सिंह के यहां छापा मारने पहुंचे, जहां पीओएस में 1.35 टन यूरिया का स्टॉक होने के बावजूद भी व्यापारी के गोदाम में एक बोरी यूरिया भी नहीं मिली।
इस छापामार कार्रवाई के बाद पीओएस मशीन में स्टॉक होने के बावजूद भौतिक सत्यापन में गोदाम से यूरिया नदारद पाए जाने पर एसएडीओ उर्वरक निरीक्षक राजललन बागरी ने अखण्ड ट्रेडर्स प्रोपराइटर दीपेन्द्र सिंह को नोटिस जारी करते हुए जबाव देने को कहा है, जिसके बाद संबंधित कारोबारी के ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
अखण्ड ट्रेडर्स प्रोपराइटर दीपेन्द्र सिंह के यहां एसडीएम व एसडीओ द्वारा भौतिक सत्यापन के दौरान खाद नहीं मिलने के बाद व्यापारी ने अपने पक्ष में अधिकारियों से कहा कि 'आपकी पीओएस मशीन ही खराब है। मेरे पास एक बोरी खाद भी स्टॉक में नहीं है।'
हालांकि, अधिकारियों ने जांच के दौरान व्यापारी के सारे दस्तावेज खांगलते हुए जांच कर पंचनामा तैयार कर लिया है, जिसके बाद उर्वरक निरीक्षक द्वारा व्यापारी को नोटिस थमाई गई है।