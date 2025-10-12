Road Accident: सीधी में बोलेरो और ट्रक के बीच जोरदार टक्कर, पिता-पुत्र की मौत, पांच लोग गंभीर रूप से घायल

नईदुनिया प्रतिनिधि, सीधी। ट्रक और बोलेरो में आमने-सामने जबरदस्त भिड़ंत हो गई। जिसमें बोलेरो सवार पिता-पुत्र की घटना स्थल में दर्दनाक मौत हो गई है। हादसे में पांच लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिसमें चार महिलाएं और एक पुरुष शामिल हैं। घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद मेडिकल कॉलेज रीवा रेफर कर दिया गया है। शव को पोस्टमार्टम के बाद स्वजन को सौंप दिया गया है। घटना सीधी जिले के चुरहट थाना अंतर्गत कोष्टा बाइपास की है।

बता दें कि रविवार सुबह नरेंद्र पुत्र मनमोहन पांडे 45 बर्ष निवासी रतरहा रीवा, विश्वास पुत्री नरेंद्र पांडे 22 बर्ष रतहरा,किरण पत्नी नरेंद्र पांडे 42 बर्ष, अमिता पत्नी कमलेश तिवारी निवासी बगदरा सगरा रीवा, पुष्पा पत्नी रवींद्र शर्मा 45 बर्ष निवासी रतरहा, शोभा पत्नी मनोज तिवारी 48 बर्ष निवासी बगदरा सगरा, रवींद्र पुत्र राममिलन शर्मा 48 रतहरा बोलेरो से सीधी जिले के हस्तिनापुर सेमरिया में तेरहवीं कार्यक्रम में शामिल होने आएं हुए थे, जहां से वापस सभी रीवा जा रहे थे।