    Road Accident: सीधी में बोलेरो और ट्रक के बीच जोरदार टक्कर, पिता-पुत्र की मौत, पांच लोग गंभीर रूप से घायल

    MP Road Accident: मध्य प्रदेश के सीधी में ट्रक और बोलेरो में आमने-सामने जबरदस्त भिड़ंत हो गई। इस हादसे में बोलेरो सवार पिता-पुत्र की घटना स्थल में दर्दनाक मौत हो गई है। हादसे में पांच लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिसमें चार महिलाएं और एक पुरुष शामिल हैं।

    By Digital Desk
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Sun, 12 Oct 2025 08:35:49 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 12 Oct 2025 09:04:51 PM (IST)
    Road Accident: सीधी में बोलेरो और ट्रक के बीच जोरदार टक्कर, पिता-पुत्र की मौत, पांच लोग गंभीर रूप से घायल
    सीधी में बोलेरो और ट्रक के बीच जोरदार टक्कर

    नईदुनिया प्रतिनिधि, सीधी। ट्रक और बोलेरो में आमने-सामने जबरदस्त भिड़ंत हो गई। जिसमें बोलेरो सवार पिता-पुत्र की घटना स्थल में दर्दनाक मौत हो गई है। हादसे में पांच लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिसमें चार महिलाएं और एक पुरुष शामिल हैं। घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद मेडिकल कॉलेज रीवा रेफर कर दिया गया है। शव को पोस्टमार्टम के बाद स्वजन को सौंप दिया गया है। घटना सीधी जिले के चुरहट थाना अंतर्गत कोष्टा बाइपास की है।

    बता दें कि रविवार सुबह नरेंद्र पुत्र मनमोहन पांडे 45 बर्ष निवासी रतरहा रीवा, विश्वास पुत्री नरेंद्र पांडे 22 बर्ष रतहरा,किरण पत्नी नरेंद्र पांडे 42 बर्ष, अमिता पत्नी कमलेश तिवारी निवासी बगदरा सगरा रीवा, पुष्पा पत्नी रवींद्र शर्मा 45 बर्ष निवासी रतरहा, शोभा पत्नी मनोज तिवारी 48 बर्ष निवासी बगदरा सगरा, रवींद्र पुत्र राममिलन शर्मा 48 रतहरा बोलेरो से सीधी जिले के हस्तिनापुर सेमरिया में तेरहवीं कार्यक्रम में शामिल होने आएं हुए थे, जहां से वापस सभी रीवा जा रहे थे।


    जैसे ही बोलेरो चुरहट बायपास कोस्टा पहुंची सामने से आ रहे ट्रक क्रमांक एमपी 53 एच 1762 से जबरदस्त भिड़ंत हो गई। जिसमें नरेंद्र पुत्र मनमोहन पांडे 45 बर्ष और विश्वास पांडे पुत्र नरेंद्र 22 बर्ष की घटना स्थल में मौतें हो गई। तो वही किरण पत्नी नरेंद्र,अमिता पत्नी कमलेश तिवारी, पुष्पा पत्नी रवींद्र शर्मा, रवींद्र पुत्र राममिलन शर्मा, शोभा पत्नी मनोज तिवारी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद मेडिकल कॉलेज रीवा रेफर कर दिया गया है।

    इनका कहना है-

    ट्रक और बोलेरो की भिड़ंत में पिता और पुत्र की मौके पर मौत हो गई है वहीं पांच लोग गंभीर रूप से घायल है जिन्हें रीवा रेफर कर दिया गया है। यह सभी 13वीं कार्यक्रमम शामिल होने आएं हुए थे- दीपक बघेला, थाना प्रभारी चुरहट।

