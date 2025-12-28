सतना में छेड़छाड़ और धमकी मामले में पूर्व पार्षद गिरफ्तार, वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने की कार्रवाई

नईदुनिया प्रतिनिधि, सतना। रामपुर बघेलान थाना क्षेत्र में महिला से छेड़छाड़ और जान से मारने की धमकी देने के मामले में पूर्व पार्षद अशोक सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि आरोपित का एक वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुआ था, जिसके बाद मामला सुर्खियों में आया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने छेड़छाड़ व धमकी देने का मामला पंजीबद्ध किया है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि प्राथमिक जांच और बयान के आधार पर दुष्कर्म की पुष्टि नहीं हुई है, हालांकि छेड़छाड़ और जान से मारने की धमकी के आरोप प्रथम दृष्टया सही पाए गए हैं।

मामले को लेकर भाजपा जिला अध्यक्ष पंडित भगवती प्रसाद पांडेय ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि अशोक सिंह का भाजपा से कोई लेना-देना नहीं है। न वे कभी पार्टी के सदस्य रहे हैं और न ही उनका किसी प्रकार का औपचारिक या अनौपचारिक संबंध रहा है। उन्होंने विपक्ष पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा तथ्यों के साथ राजनीति करती है। उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार आरोपित अशोक सिंह रामपुर बघेलान नगर परिषद के वार्ड क्रमांक एक से पूर्व पार्षद रह चुके हैं। वे वर्तमान भाजपा पार्षद रेखा सिंह के पति हैं।