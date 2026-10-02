नईदुनिया प्रतिनिधि, मैहर। जिले के परसोखा गांव में घर के पास खुले सेप्टिक टैंक में गिरने से चार साल के मासूम की मौत हो गई। घटना के दौरान घर के सदस्‍य अपने काम निपटाने में लगे रहे। हादसे के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है। बच्‍चे की पहचान अंश चौधरी (4) पिता प्रकाश चौधरी, निवासी वार्ड नंबर 23 परसोखा के रूप में हुई है।

टैंक में पानी भरा हुआ था अंश गुरुवार शाम घर के पास था। इसी दौरान वह खुले सेप्टिक टैंक में जा गिरा। टैंक में पानी भरा हुआ था। हादसे की जानकारी मिलते ही परिजन बच्चे को तत्काल अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन उसकी हालत गंभीर हो चुकी थी। डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया।