MP के सतना और मैहर में गैस सिलेंडर की किल्लत, 5 लाख घरों के चूल्हे ठंडे पड़ने की कगार पर

नईदुनिया प्रतिनिधि, सतना। सतना और मैहर समेत दोनों जिलों में रसोई गैस का संकट गहराता जा रहा है। बीते एक महीने से आईओसीएल, एचपीसीएल और बीपीसीएल की गैस आपूर्ति बाधित होने के कारण करीब साढ़े पांच लाख उपभोक्ताओं के घरों में चूल्हे ठंडे पड़ने की नौबत आ गई है। स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि कई एजेंसियों में सिलेंडरों का स्टॉक पूरी तरह खत्म होने के कगार पर है।

आधा ही मिल रही सप्लाई, हजारों बुकिंग अटकी तेल कंपनियों से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, रिफिलिंग प्लांटों में गैस की कमी के कारण एजेंसियों तक केवल 40–50 प्रतिशत सिलेंडर ही पहुंच रहे हैं। सामान्य दिनों में जहां रोजाना हजारों सिलेंडर की डिलीवरी होती थी, वहीं अब सप्लाई 20 प्रतिशत तक सिमट गई है। बीते चार दिनों में एक हजार से अधिक उपभोक्ताओं की बुकिंग वेटिंग लिस्ट में फंसी पड़ी है।

विवाह सीजन और बिगड़ेंगे हालात सतना जिले में इस समय त्योहारी और विवाह सीजन शुरू हो चुका है, जिससे गैस की मांग और बढ़ रही है। सबसे अधिक असर सतना शहर, मैहर और चित्रकूट में देखा जा रहा है, जहां हजारों परिवारों, होटलों और भोजनालयों को गैस की किल्लत झेलनी पड़ रही है। चित्रकूट के धर्मस्थलों में भी यात्रियों के भोजन प्रबंधन पर असर पड़ने लगा है। कंपनियों और प्रशासन की बेरुखी उपभोक्ताओं का कहना है कि न तो तेल कंपनियों ने आपूर्ति बहाल करने की पहल की, और न ही प्रशासन ने कोई ठोस कदम उठाया। अगर हालात जल्द नहीं सुधरे, तो संपूर्ण जिले में रसोई पूरी तरह ठप पड़ सकती है।