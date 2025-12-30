मेरी खबरें
    By Neelambuj PandeyEdited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Tue, 30 Dec 2025 09:39:20 PM (IST)Updated Date: Tue, 30 Dec 2025 09:41:43 PM (IST)
    सीधी में शालू पान मसाला दुकान संचालक के दुकान,घर और गोदाम में जीएसटी टीम ने की छापामार कार्रवाई
    जीएसटी टीम ने मारा छापा।

    HighLights

    1. एक -एक कर बिल और स्टाक को खंगाला जा रहा है।
    2. मौके पर गोदाम और घर को सीज कर दिया गया है।
    3. ओपनिंग और क्लोजिंग का भी हिसाब किताब किया।

    नईदुनिया प्रतिनिधि सीधी। संभागीय राज्यकर टीम द्वारा मंगलवार की शाम शालू पान मसाला के घर,गोदाम और दुकान में छापामार कार्रवाई की गई। टीम द्वारा स्टाक का मिलान किया जा रहा है। 4 से शुरू हुई कार्रवाई शाम 7 बजे बंद कर दिया गया है। बुधवार को भी कार्रवाई चलेगी। इसके बाद ही कर स्पष्ट हो सकेगा।

    बता दें कि संभागीय राज्यकर की 12 सदस्यीय टीम पुराना बस स्टैंड के पास संचालित शालू पान मसाला के दुकान,घर और गोदाम में एक साथ छापामार कार्रवाई शुरू किया।

    टीम द्वारा कच्चा और पक्का बिल संबंधित बिल की जांच कर रही है। दरअसल पान मसाला में कई तरह की सामग्री होने के कारण एक -एक कर बिल और स्टाक को खंगाला जा रहा है।

    गोदाम और घर को सीज कर दिया गया है। इसके साथ ही ओपनिंग और क्लोजिंग का भी हिसाब किताब भी किया जा रहा है।

    बंद रही पान मसाला की दुकान

    बता दें कि जैसे ही जीएसटी के छापामार कार्रवाई की खबर शहर के संबंधित दुकान संचालकों को चला तो सभी ने दुकान बंद कर लापता हो गए। माना जा रहा है कि टीम अन्य दुकानों में भी छापामार कार्रवाई कर सकती हैं।


    यह रहे टीम में शामिल

    टीम में अमित पटेल असिस्टेंट कमिश्नर, मृत्युंजय तिवारी राज्यकर अधिकारी, सत्यनारायण सेन निरीक्षक, ओमकार दुवे निरीक्षक, साक्षी तिवारी,निधि पांडे आरक्षक सहयोगी में जय पटेल, प्रदीप पनमार सहित स्थानीय पुलिस स्टाफ मौजूद रहे।

